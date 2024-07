Bielsa oferix al PP donar suport als pressupostos de la Diputació per a "evitar la dependència" de Vox

El líder del PSPV en la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, allarga la mà al PP per a donar suport als pròxims pressupostos de la corporació, governada per Vicent Mompó, a canvi que els populars accepten una sèrie de condicions que imposa el socialista. L'objectiu és evitar la "dependència" de Mompó i Ens Uneix de Vox, remarquen des de l'equip del socialista.

Bielsa ha assenyalat, en una trobada amb periodistes, que el context de la ruptura de PP i Vox en el Consell "fa encara més preocupant que la Diputació continue depenent del vot ultra", ja que sense Vox "cap de les propostes de PP i Ens Uneix pot tirar avant", ha recordat. "L'objectiu és crear les condicions perquè els amics de la motoserra, el negacionisme i el racisme siguen apartats de qualsevol responsabilitat i sobretot que el seu vot no siga decisiu", assenyala Bielsa.

El portaveu socialista considera una "anomalia democràtica" que cal revertir el fet que Vox "decidisca" sobre els pressupostos de la Diputació perquè "el discurs de l'odi, el negacionisme o la deshumanització dels menors no pot tindre cabuda en les institucions". El també vicesecretari i secretari general provincial del PSPV planteja un pacte per la qualitat democràtica a PP i Ens Uneix sobre cinc pilars per a evitar que, "per activa o per passiva, per acció o omissió, Vox tinga la clau dels pressupostos de la Diputació de València".

Els pilars sobre els quals se sostindria este acord són:

1. La intensificació i l'augment pressupostari notable en la lluita contra la violència de gènere en tota la província de València, la memòria democràtica, l'impuls de les polítiques Lgtbi o l'emergència climàtica entre altres.

2. L'establiment d'un model d'ajudes als municipis que siga objectiu i que evite favoritismes i arbitrarietats. I un compromís perquè el Fons de Cooperació Municipal arribe fins als 100 milions anuals abans que acabe la legislatura, a més d'un increment de les inversions destinades a la lluita contra la despoblació.

3. Aprofundiment d'un model que oriente la Diputació cap a un verdader espai municipalista. Una institució més cooperativa, solidària, menys supramunicipal i més intermunicipalista.

4. Més compromís pressupostari amb l'Agenda 2030 i el Pacte Verd Europeu, preceptes inspiradors dels Fons Next Generation i del Pla de Recuperació i Resiliència, la repercussió de la qual en la Comunitat Valenciana i a la província han de constituir un revulsiu significatiu en esta legislatura.

5. Compromís i increment pressupostari en favor de la cultura, la llengua valenciana com a patrimoni cultural de primer orde, en favor de la creativitat i contra la censura. I la condemna de tots els discursos de l'odi, així com la defensa dels drets de les minories.

Ple sobre l'"estat de la província"

El portaveu socialista també ha anunciat que, al setembre, el PSPV presentarà una moció per a instaurar un ple sobre l'estat de la província. "Un ple de l'estil del que se celebra en altres diputacions, en grans ciutats, a les Corts o al Congrés i que permet un debat sobre les grans polítiques, sobre què volem fer realment amb esta institució, un debat per al contrast de models i de missatges polítics", afig el portaveu.

"Volem que la Diputació siga un espai on es faça política i ens permeta examinar l'evolució i el desenvolupament de les nostres comarques i municipis amb caràcter general amb un ple obert a tots els alcaldes, alcaldesses i mancomunitats", detalla Bielsa.

Els socialistes també sol·licitaran, en tornar de l'estiu, la creació d'una comissió d'estudi en la Diputació sobre l'impacte dels fons Next Generation. “Una comissió marcadament política, per a parlar de model de desenvolupament, de pacte verd, ja que estan desembarcant en l'autonomia 4.000 milions i volem saber com s'estan executant, perquè estem en el final d'este trienni inversor, des de la pandèmia, que ha de reportar un avanç substancial per a la província”, segons explica.

Pla estratègic

També l'elaboració d'un pla estratègic, a sis anys vista, que coincidisca amb la data de 2030 per a realitzar una convergència amb l'Agenda 2030 que va molt més enllà de l'agenda verda i que transcendix a altres àmbits com la igualtat o el desenvolupament.

"Volem, en definitiva, activar esta institució i evitar passos arrere i sobretot passos perduts, ja que dona la sensació que no hi ha rumb ni una brúixola clara", ha assenyalat Bielsa.

"Hui, el Govern de la Diputació no té iniciativa ni propostes i la nostra obligació és ser propositius per a beneficiar el conjunt de la societat i el municipalisme", afig.

Suscríbete para seguir leyendo