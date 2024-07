Les platges del Saler, l'Arbre del Gos i la Garrofera seguixen tancades al bany per l'abocament de fuel

Les platges del Saler, l'Arbre del Gos i la Garrofera, en el litoral sud de València, han començat el dia tancades al bany després que un abocament d'hidrocarburs les tenyira ahir de negre. Els treballs de neteja contractats a Tragsa van començar ahir de 18 a 20 hores i es prolongaran al llarg del dia de hui amb el reforç de tres brigades de Parcs Naturals. Estos treballs s'estan duent a terme de manera manual, amb cabassos portats a punts d'apilament per a no danyar els arenals.

LEVANTE-EMV

Després de l'esglai, les platges reconegudes amb bandera blava comencen a recuperar el seu aspecte habitual, sense la tira negra de dos quilòmetres de llarg per dos metres d'amplària que incialmente es va depositar sobre el litoral, però encara és prompte per a despenjar les banderes roges d'estos arenals regenerats pel Ministeri de Transició Ecològica fa un any amb una inversió de 28 milions d'euros.

Germán Caballero

Més enllà de l'operatiu de neteja, està previst que es desplacen a la zona afectada la delegada del Govern, Pilar Bernabé, acompanyada de la capitana marítima de la direcció general de la Marina Mercant, Elena Delgado, i membres de Salvament Marítim, així com un tècnic i un agent mediambiental de la Generalitat. Així mateix, la unitat de drons sobrevolarà el focus de contaminació per a acabar de confirmar –tal com es va avançar ahir– que el fuel no s'ha estés en el llit marí.

JM López

Suscríbete para seguir leyendo