L'esquerra demana la compareixença excepcional de Mazón a les Corts per a explicar la crisi de Consell

El teló de les Corts es va abaixar este dilluns amb la celebració d'un ple general en el qual Vox va donar les primeres mostres del seu canvi de to davant del Consell després de la ruptura ordenada per Santiago Abascal de tots els governs autonòmics. A penes dos dies després de finalitzar el període de sessions, i amb l'executiu autonòmic remodelat per la via expressa, l'esquerra ja reclama la convocatòria d'una diputació permanent (equivalent al ple quan es tanca el curs polític) perquè el president Carlos Mazón explique "la major crisi de govern de la història" de la Comunitat Valenciana.

Tant PSPV com Compromís han anunciat, este dimecres, que sol·licitaran a la Mesa de les Corts la compareixença extraordinària del president, així com la dels nous consellers que han reemplaçat els dirigents de Vox. La coalició posa el focus en Miguel Barrachina, titular d'Agricultura i Aigua, perquè aporte informació sobre l'abocament de fuel que manté tancades diverses platges valencianes.

Els socialistes, per part seua, apunten a Mazón. Denuncien que s'està "ocultant" i evitant "donar la cara" per a no comparéixer davant del parlament valencià "fins que passe l'estiu" i reclamen la seua assistència per a explicar el seu "full de ruta" davant del que consideren la "major crisi de govern de la història" de la Comunitat Valenciana.

Al contrari del que propugna estos dies el cap del Consell, per a José Muñoz, síndic del PSPV, la Comunitat Valenciana està "immersa en la major inestabilitat política" de la seua història, un escenari que "preocupa" els socialistes. Segons Muñoz, estos canvis en l'executiu poden portar amb si la "paralització" en la gestió, amb "conseqüències negatives per a les polítiques econòmiques i socials".

"Trencar amb Vox"

El PSPV insistix, a més, a exigir a Mazón un distanciament respecte a les polítiques desplegades pel Consell en este any en què ha sigut present Vox. "La ultradreta ha trencat amb Mazón, però volem saber si Mazón trencarà amb la ultradreta. Si acabarà amb l'agenda ultra i eliminar la llei franquista (com li diuen a la Llei de concòrdia), si modificarà l'assignatura que vincula immigració i delinqüència i si es posicionarà contra la violència de gènere", ha detallat Muñoz.

Així mateix, els socialistes també presentaran sol·licitud de compareixences dels nous consellers: Salomé Pradas, Miguel Barrachina i Vicente Martínez Mus. A Pradas li preguntaran si "incrementarà l'execució" en Emergències, que se situa en l'1,3 % després de mig any; a Barrachina per les ajudes de la PAC, i a Martínez Mus per si "paralitzarà la depredació de la costa", en referència a la modificació inclosa en la llei de simplificació.

