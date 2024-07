Arriba la primera onada de calor

Quan pensàvem que l'onada de calor a la Comunitat Valenciana havia acabat, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha anunciat la primera onada de calor a nivell peninsular. Que començarà a partir de dimecres, però a la Comunitat el mercuri començarà a créixer de cara a dijous. Després de registrar temperatures d'or i plata a nivell nacional amb 42,3° a Xàtiva i 41,5° a Ontinyent, la calor donarà una xicoteta treva, però tornarà amb força amb el cap de setmana.

Podis de calor per a Xàtiva i Ontinyent, i diploma per a Carcaixent / Aemet

A partir de dijous

L'Aemet ha llançat un comunicat assenyalant l'alta possibilitat de patir una onada de calor en la Península. L'última, en la qual es van veure afectades diverses comunitats autònomes, va ser el 17 d'agost de 2023, va durar nou dies i 39 províncies es van sotmetre a la calor. No obstant això, va ser la quarta i última d'una ratxa d'onades que es van iniciar a principis de juliol, i alternaven amb uns pocs dies de pausa en les brases. La màxima que es va registrar van ser 39º. En canvi, en l'onada que comença este dijous es preveu que hi haja temperatures rondant els 42 i 44 graus.

L'onada de calor entrarà dijous i afectarà primer zones de l'interior de València / Aemet

De cara a dijous, la temperatura a la Comunitat és lleument esperançadora. L'Aemet ha assenyalat que en l'interior de València i interior nord d'Alacant el mercuri pot pujar quasi als 40. Ademuz, Cofrentes i Ayora són els punts més calents durant el dia.

Màximes que poden arribar a 45 °C

No obstant això, la previsió per a l'entrada del cap de setmana és més abrasadora. Divendres, l'indicador de temperatures màximes s'expandix de l'interior en direcció a la costa. I dissabte, encara més calor: 45º a Xàtiva, Alzira, Sumacàrcer i Montitxelvo; 44º a Ontinyent, Enguera, Catadau, Pego i Bicorp; i 43 a Cofrentes, Dos Aigües i Moixent. Un augment de temperatures que creixerà per la presència de vents d'oest durant el dia.

Dissabte serà un punt d'inflexió, i diumenge i dilluns les temperatures començaran a descendir. Es preveuen baixades tèrmiques lleugeres a la Comunitat.

