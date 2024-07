Real decreta tres dies de dol per la defunció de l'exfutbolista del València CF José Cerveró

L'Ajuntament de Real ha decretat tres dies de dol oficial per la defunció de l'exjugador del València CF José Cerveró, natural de la població de la Ribera Alta. El consistori també ha traslladat el condol a la família i amics del lateral esquerre valencianista entre els setanta i els huitanta.

Cerveró ha mort este dimecres als 74 anys i serà traslladat al tanatori de Llombai a les 18.00 hores, i està previst que el sepeli tinga lloc el dijous 18 de juliol, a les 12.00 hores, a Alfarb.

Cerveró, durant la seua etapa com a entrenador / Levante-EMV

Abans de consagrar-se com a jugador d'elit en el València, Cerveró va compaginar la seua formació futbolística amb una ocupació en el sector de la construcció quan encara era adolescent. El Torrent es va fixar en ell i, posteriorment, el filial blanc-i-negre. Durant la seua etapa en el Mestalla, se'n va anar cedit una campanya al Melilla. Va ser tota una llegenda del futbol com Alfredo Di Stéfano, que li va donar l'oportunitat de debutar amb el primer equip en la temporada 73/74.

Etapa com a entrenador

Una dècada després va anar-se'n del València convertit en tot un referent de l'entitat. Amb l'elàstica blanc-i-negra va disputar 277 partits oficials, en els quals va conquistar una Copa del Rei en la campanya 1978-79, una Recopa d'Europa en el curs 1979-80 i una Supercopa d'Europa en 1980.

Després de la seua etapa com a jugador, també va exercir com a entrenador en diversos equips de futbol de la Ribera, com el d'Alfarb, el Carcaixent o la UE Alzira.

