Tensa espera en l'operació per Luis Rioja

El mercat del València continua actiu, malgrat que encara són moltes les incògnites sobre quants futbolistes aterraran en el València, quantes eixides hi haurà i quina posició quedarà més coixa una vegada comence.

Sens dubte, una de les posicions que més problemes va donar a Rubén Baraja la campanya passada va ser la de l'extrem i per això l'objectiu era tractar de "lligar" més peces per a l'inici del curs actual. Llavors va aparéixer l'opció de Luis Rioja, de l'Alabés. L'andalús tenia, durant els primers mesos d'este 2024, la possibilitat del Betis sobre la taula, i és que l'equip del Benito Villamarín s'hi va interessar a l'hivern, i sempre havia sigut el seu somni, però el club verd-i-blanc sembla haver-se retirat de la pugna i el València CF té un acord amb el jugador. Ara falta arribar a un amb l'Alabés, encara que la confiança des de l'entitat de Mestalla és total. Això sí, la directiva alabesa continua esperant una telefonada.

"No hi ha negociacions. Encara que siga difícil d'explicar, amb nosaltres no s'ha posat en contacte ningú. En el seu moment, Luis Rioja ens va fer saber el seu interés per anar-se'n a un club en concret. Mai més es va saber res. Luis Rioja és jugador nostre i estem encantats amb ell. No sabem el que passarà, però no hi ha cap problema, ja que està amb nosaltres", va explicar Sergio Fernández, director esportiu de l'Alabés, durant la roda de premsa d'Asier Villalibre.

Com així va expressar el director esportiu, l'Alabés no tanca la porta a una eixida de Rioja, però la veritat és que sense la telefonada del València CF al quadre de Mendizorroza, tot queda en mans dels agents actuant com a intermediaris. I el més important, encara no hi ha oferta sobre la taula. En principi, Rioja eixiria per una xifra pròxima als 1,6 milions d'euros, però encara falta que el València accepte eixes condicions per un jugador amb més de 30 anys, encara que Peter Lim ja ha donat llum verda a l'operació si encaixa dins dels paràmetres marcats.

Mentres, en l'Alabés, Luis García Plaza ja ha deixat clar en els últims mesos que la seua confiança en el futbolista no és la mateixa que en les temporades anteriors. Va arrancar el curs a un nivell altíssim, però la recuperació de Giuliano Simeone el va deixar sense lloc, amb el lloc de Carlos Vicente per la dreta molt fix.

Per això, l'eixida del jugador andalús no suposa un maldecap per a Luis García Plaza, que sí que confia en les seues prestacions però que entén, quan falta un any per al final del seu contracte, que els diners pel jugador poden permetre executar altres operacions. En qualsevol cas, la negociació entre Alabés i València CF hauria d'entrar en un punt d'enteniment en els pròxims dies, i és que Baraja vol comptar amb ell per a la pretemporada i amb rodatge per a l'inici de curs, que arribarà d'ací a un mes.

Amb ell, Fran Pérez i Canós, Baraja tindria tres jugadors per a les bandes més la figura de Diego López com un comodí per a fer de segon davanter o de jugador per a partir des de la banda.

