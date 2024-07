La Fira i Festes de Gandia 2024 ja té cartell

Una jove artista local, llicenciada en Belles Arts, Margarida Riggio Albors, és l’autora del cartell anunciador de la Fira i Festes de Gandia, que enguany se celebra del 27 al 30 de setembre.

La regidora de Cultura i Festes, Balbina Sendra, ha sigut l’encarregada de presentar el cartell i la seua creadora.

Nascuda en 1992, Margarida Riggio Albors ha explicat que “com a gandienca que soc, em feia molta il·lusió que el meu nom formara part de la col·lecció històrica d’autors i autores dels cartells de la Fira i Festes”.

L’autora argumenta que s’ha inspirat en els records de la seua infància en una icona com és el Tio de la Porra que “cada any porta l’alegria a grans i menuts amb l’anunci de les festes. He intentat plasmar eixa energia que transmet el Tio de la Porra”.

La regidora Balbina Sendra ha subratllat també que “cada any intentem presentar el cartell abans per a promocionar la Fira i Festes entre els nostres turistes”, i ha anunciat que hi haurà cercaviles de les bandes del Tio de la Porra en la programació d’oci i cultura de la iniciativa “Gandia a la Mar”.

Les festes gandienques d’enguany se celebren del 27 al 30 de setembre perquè sempre s’intenten adaptar perquè coincidisquen amb un cap de setmana.

