Les platges del sud de València obriran hui amb bandera roja fins que no hi haja un resultat definitiu de l’aigua

Les platges del sud de València —el Saler, l’Arbre del Gos i la Garrofera— s’obriran hui, però amb bandera roja, com a prohibició del bany, fins que no hi haja un resultat definitiu de l’anàlisi de l’aigua que confirme que no hi ha restes de contaminació. Així ho han confirmat fonts municipals a este diari. Així, doncs, les platges obriran, però amb bandera roja, fins que es dispose dels resultats definitius de l’anàlisi de l’aigua a fi de comprovar que està lliure de residus i és apropiada per al bany.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha donat este dijous per finalitzada la situació 1 del Pla territorial d’emergències per l’abocament d’hidrocarbur en tres platges del sud de la ciutat de València, i ha establit la situació zero.

Què és la situació zero?

La situació zero és la que s’establix quan s’han produït danys molt localitzats i en la qual, per al seu control, és suficient l’activació i aplicació d’un pla d’àmbit local, segons informa el Centre d’Emergències de la Generalitat Valenciana.

L’abocament es va detectar dimarts

L’abocament es va detectar dimarts i va obligar a tancar tres platges —el Saler, l’Arbre del Gos i la Garrofera—, que es podrien reobrir al públic este dijous una vegada finalitzats els treballs de retirada del combustible, encara que el bany seguirà prohibit fins que les anàlisis determinen que la qualitat de l’aigua és òptima.

Fins a este dimecres s’havien arreplegat 35 metres cúbics de residus i s’havien netejat uns 2.800 metres de costa, mentres que durant esta jornada es repassarà la zona per si haguera quedat alguna resta i es retiraran els sacs on s’ha acumulat el material retirat.

El Pla marítim nacional ja es va rebaixar este dimecres a la vesprada de la fase 1 d’emergència a la fase 0, després d’haver-se confirmat que no hi havia restes de contaminació mar endins, i es continua investigant la causa d’este abocament.

