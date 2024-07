El Llevant UE de Calero arranca amb bones sensacions (1-0)

Ahir va començar oficialment la pretemporada per al Llevant de Julián Calero, amb una primera prova de foc a la Ciutat Esportiva de Buñol contra el Castelló, equip ascendit recentment a Segona Divisió. L’equip granota va superar per un 1-0 l’equip de Dick Schreuder en un partit marcat per la igualtat. El Llevant UE va eixir en la primera part amb molts rostres reconeguts, com Andrés Fernández, Andrés García, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugué, Fabrício o el recentment incorporat José Luis Morales.

La primera part va estar marcada per la igualtat entre tots dos equips, fins que va arribar una gran jugada col·lectiva, en el minut 23, en una centrada des de la banda esquerra assistida per Pablo Martínez, que va finalitzar Brugué amb una gran rematada acrobàtica que va posar per davant l’equip granota. El Castelló va respondre amb una pressió agressiva i amb diverses recuperacions que li van permetre acostar-se a la porteria defesa per Andrés Fernández.

Davant d’això, l’equip comandat per Julián Calero, que es va mostrar molt enèrgic i no va parar de donar indicacions als seus jugadors, va respondre amb una bona pressió rere pèrdua i mostrant un gran balanç defensiu. Un dels aspectes positius d’este nou Llevant va ser la determinació de cara al gol, aprofitant la seua oportunitat i amb grans arribades de la nova dupla ofensiva conformada per Morales i Fabrício. Tots dos van mostrar complementar-se francament bé, alternant-se un a l’espai i l’altre abaixant pilotes per a crear eixa oportunitat de gol.

Després del descans, tots dos equips van aprofitar per a fer multitud de canvis. En la represa, el Castelló es va bolcar amb molta intensitat cap a la porteria del Llevant, amb diversos acostaments clars que van poder ser l’empat. No obstant això, el club granota va tornar a mostrar una bona imatge defensiva amb diversos talls i recuperacions d’alt nivell.

L’equip granota es desprén dels seus passats complicats inicis en pretemporada, amb una victòria no molt àmplia, però contundent, i mostrant una bona imatge a una afició que té grans expectatives en el seu nou entrenador, amb qui esperen aconseguir l’anhelat objectiu de retornar el club granota a Primera Divisió.

Els pròxims tres partits amistosos de pretemporada seran contra el Qatar SC (20 de juliol), l’Alabés (27 de juliol) i el València CF (31 de juliol).

