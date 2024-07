Onada de calor a la C. Valenciana: estos són els 214 municipis que estan hui en alerta roja

La Conselleria Sanitat ha decretat, per a este dijous, el nivell roig per risc per a la salut per calor en 214 dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, dins del programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures.

Un home es refresca per a alleujar la calor en una font / EFE / Salas

Estos són tots municipis que han establit el nivell roig

Segons les prediccions realitzades en el marc de l’esmentat programa, s’ha establit el nivell de risc alt (roig) en les següents comarques i municipis:

- El Baix Segura: Albatera, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován, San Isidro.

- El Baix Vinalopó: Crevillent.

- El Camp de Túria: Riba-roja de Túria, Benaguasil, Benissanó, la Pobla de Vallbona, Llíria, Olocau, Vilamarxant.

- El Comtat: Agres, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Millena, Muro de Alcoy, Planes.

- El Racó d’Ademús: Torrebaja.

- El Vinalopó Mitjà: Monforte del Cid, Algueña, el Pinós, Elda, la Romana, Monòver, Novelda, Aspe, el Fondó de les Neus.

- Els Ports: Cinctorres, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Villores, Zorita del Maestrazgo, Castellfort.

- L’Alacantí: Agost.

- L’Alt Maestrat: Catí, Benassal, la Torre d’en Besora, Vilar de Canes.

- L’Alt Vinalopó: Beneixama, el Camp de Mirra, Cañada, Salinas, Sax, Villena.

- La Canal de Navarrés: Anna.

- La Costera: Barxeta, Canals, Cerdà, el Genovés, Estubeny, l’Alcúdia de Crespins, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallés, Xàtiva.

- La Foia de Bunyol: Alborache, Cheste, Godelleta, Macastre, Yátova, Dos Aguas.

- La Marina Alta: Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Dénia, el Ràfol d’Almúnia, el Verger, els Poblets, l’Atzúbia, la Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera, Murla, Ondara, Orba, Pedreguer, Pego, Sagra, Sanet i Negrals, Tormos.

- La Plana d’Utiel-Requena: Venta del Moro.

- La Ribera Alta: Alberic, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Gavarda, Guadassuar, l’Alcúdia, Llombai, Massalavés, Tous, Turís, Montroi, Montserrat, Real, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Castelló, Cotes, l’Énova, la Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer.

- La Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola.

- La Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, el Real de Gandia, Gandia, Guardamar de la Safor, l’Alqueria de la Comtessa, la Font d’en Carròs, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco, Xeresa.

- La Serrania: Pedralba.

- La Vall d’Albaida: Castelló de Rugat, Otos, Ráfol de Salem, Rugat, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Bèlgida, Bellús, Benigànim, Benissuera, Carrícola, el Palomar, Guadasséquies, l’Olleria, la Pobla del Duc, Montaverner, Pinet, Sempere.

A més, segons el llistat facilitat per Sanitat, s’ha establit el nivell mitjà (taronja) per calor en 108 municipis de la comarques de l’Alt Millars, Alt Palància, Baix Maestrat, Baix Segura, Baix Vinalopó, Camp de Túria, el Comtat, Vinalopó Mitjà, els Ports, l’Alacantí, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó, l’Horta Sud i la Canal de Navarrés.

