Ordenen la presa de mostres de l’emissari del Saler per si l’abocament procedix d’allí

La investigació per l’abocament d’hidrocarburs a les platges del Saler apura totes les possibilitats, i, a més de revisar tots els vaixells que han passat per la zona, que continua sent la principal hipòtesi de treball, s’ha ordenat la presa de mostres en l’emissari que aboca en este entorn per si l’origen fora este.

Des del primer moment, les autoritats han parlat d’almenys dos línies d’investigació. Una és la possibilitat que algun vaixell haguera netejat sentines o haguera tingut una fuita de combustible. Fins i tot que haguera perdut part de la seua càrrega. Però també es va plantejar, tal com va avançar este periòdic, la possibilitat d’algun abocament a través d’algun emissari, canonades que normalment transporten aigües residuals o pluvials que porten mar endins, generalment entre 1,5 i 2 quilòmetres.

Estos emissaris poden arreplegar tota classe d’abocaments, legals i il·legals, i d’ací ve que siga una opció per als investigadors, que podrien desplaçar bussos a la zona per a prendre mostres i establir coincidències amb el material de l’abocament.

Emissari polèmic

Es dona la circumstància que l’emissari del Saler ha estat en el punt de mira fa alguns anys pel mal estat en el qual es trobava. L’alcaldessa mateixa de València, María José Catalá, va denunciar, quan estava en l’oposició, l’abandó d’este emissari, que tenia diverses fuites pendents de reparar.

