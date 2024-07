Txékhov obrirà la temporada al Principal i Rialto

L’Institut Valencià de Cultura prepara la pròxima temporada amb les propostes valencianes i nacionals més interessants del panorama escènic.

La directora adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC, María José Mora, ha destacat que es tracta d’una temporada en la qual destaca “l’aposta per la creació valenciana, per formats contemporanis que han generat gran expectació i èxit en la seua exhibició i també diferents mirades del teatre clàssic”.

Així mateix, el focus va més enllà de l’exhibició, ha manifestat Mora, “el nostre interés residix a generar una experiència en el públic valencià que vaja més enllà de l’assistència a un espectacle, volem que els teatres es convertisquen, a més, en llocs de creació, formació i reflexió sobre la contemporaneïtat a partir de les arts escèniques”.

La temporada obrirà del 27 al 29 de setembre en els teatres Principal i Rialto amb el projecte escènic Vania x Vania. Un Oncle Vania, de Txékhov, reescrit i dirigit per Pablo Remón en dos versions noves i originals, en estils completament diferents. Dos obres independents, interpretades pels mateixos actors que es podran veure de manera seguida o per separat en tots dos teatres.

Al Teatre Rialto, un Txékhov nu, essencial. Un acostament minimalista al text i a la interpretació. Al Principal, una reescriptura de Txékhov en dos temps: Rússia, finals del XIX; Castella, hui dia. Un experiment escènic que planteja com dialoga l’obra original amb una reescriptura actualitzada, interpretada per un repartiment que ha rebut el premi GODOT a millor Elenc i entre els quals destaquen Javier Cámara, Marina Salas o Israel Elejalde.

Amb l’objectiu que el públic puga experimentar este joc teatral al complet, la direcció adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC ha proposat un abonament amb un preu de 30 euros que permet l’assistència als dos espectacles.

Este serà l’inici d’una temporada en la qual tindran cabuda el teatre, la dansa i el circ. Comptarà amb grans professionals com Sanchis Sinisterra o Helena Pimenta, i amb renovadores de l’escena actual com Andrea Jiménez o Fernanda Orazi, esta última guanyadora del Premis Max 2024 a millor adaptació o versió d’obra teatral i millor espectacle revelació per Electra, espectacle que es podrà veure al Teatre Rialto.

També la professió valenciana tindrà un gran protagonisme amb tres estrenes absolutes d’obres de l’autora Guada Sáez i la companyia La Teta Calba, a més de la producció de l’IVC La Mancha del dramaturg Sergio Serrano.

Però la temporada d’arts escèniques no se cenyirà únicament a l’exhibició. La direcció adjunta d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura pretén donar més pes als programes de mediació i formació i prepara diferents accions que completaran l’experiència dels professionals i també del públic, com un taller amb el director Pablo Remón o col·loquis amb alguns dels professionals que tindrem en els teatres Principal i Rialto.

Pròximament, la direcció adjunta de l’IVC donarà a conéixer tots els títols i projectes que completen la programació escènica de la temporada 2024-2025.

