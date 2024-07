Aena avisa de possibles retards a causa d’una incidència en el sistema informàtic

Aena ha informat, este divendres, que, a causa d’una incidència en el sistema informàtic, s’estan produint alteracions en els sistemes i en els aeroports de la xarxa a Espanya, la qual cosa podria provocar retards.

Mentres, les operacions s’estan desenvolupant amb els sistemes manuals, segons ha assenyalat la companyia en un avís en la xarxa social X (abans, Twitter).

A més, ha indicat que estan treballant per a solucionar-ho com més prompte millor i que els problemes no estan afectant tots els aeroports per igual.

Esta incidència en el sistema informàtic coincidix amb la temporada estival, un període de gran afluència en els aeroports espanyols.

