Es crema la furgoneta del pare de l’alcalde d’un municipi d’Alacant setmanes després de rebre amenaces la seua família

Setmanes després de rebre amenaces l’alcalde del municipi d’Aspe, a Alacant, Antonio Puerto, s’ha cremat la furgoneta del seu pare. El succés s’ha registrat a les 3.30 de la matinada d’este divendres, quan, per raons que s’investiguen, el vehicle del progenitor de Puerto s’ha vist envoltat en flames, segons han informat fonts pròximes a les perquisicions.

El foc ha afectat també diversos vehicles pròxims i les façanes de les cases dels veïns. I la furgoneta ha quedat completament calcinada.

Este succés es produïx després que el regidor presentara una denúncia a la Guàrdia Civil després que dimarts 2 de juliol, després d’una reunió en l’Alcaldia amb el propietari de la gallera El Chato, que sol·licitava la reobertura del local clausurat per l’Ajuntament, acabara amb amenaces quan Puerto li va demanar que abandonara les dependències municipals.

La denúncia arreplega expressament que Ángel A. P., més conegut com El Chato, li va fer el gest de tallar-li el coll, mentres li deia que coneixia els llocs que l’alcalde i la seua família freqüentaven en un to amenaçador. Fins i tot va arribar a acostar-se al primer edil dient-li “t’arrancaré el cap” i “et mataré”.

Per esta denúncia, una magistrada de Novelda ha dictat orde d’allunyament que impedix a l’investigat acudir al domicili o a qualsevol altre lloc en el qual es trobe el primer edil o acostar-se a menys de 300 metres de distància, així com a comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà durant el temps que dure la investigació d’estos fets i fins que es dicte una sentència ferma o s’arxive el procediment.

Es desconeix si hi ha relació entre tots dos fets, cosa que determinarà la investigació de la Guàrdia Civil.

