La Generalitat hauria de retallar 1.500 milions del pressupost per a complir amb la Llei d’estabilitat

Les regles fiscals han tornat a la Unió Europea després de tres anys suspeses per la pandèmia de la covid. Era un retorn anunciat i que el nou Consell assegura tindre’l al cap des de l’inici de l’exercici i també en el disseny dels pròxims pressupostos. Però això no significa que les noves exigències que Brussel·les imposa als països membre, i estos, al seu torn, als diferents nivells de l’Administració, no estiguen generant maldecaps en el Govern valencià. Per a complir amb una d’eixes normes que tornen, la del límit de gasto, la Generalitat hauria de retallar uns 1.500 milions d’euros de l’actual pressupost.

La situació és especialment complexa per a la Comunitat Valenciana, que ha de complir amb els objectius d’estabilitat, com la resta de territoris, malgrat el crònic infrafinançament que rep de l’Estat i que es traduïx en uns ingressos per habitant molt per davall de la mitjana. Malgrat eixe dèficit de recursos per a finançar els servicis públics i un gasto públic a l’alça, l’executiu de Carlos Mazón no ha renunciat a les rebaixes d’impostos, en contra de l’opinió dels experts.

L’últim avís de les corbes que venen el va donar este dimecres l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), en recomanar al Govern cridar totes les comunitats autònomes a l’orde davant de la previsió que totes estes superen el límit de gasto compromés per l’Estat davant de la UE. El toc d’atenció és global, però, en el cas valencià, es retrauen eixes rebaixes fiscals, que provoquen la major caiguda de la recaptació de tot el país, quasi 500 milions.

Frenar el gasto en 1.000 milions

El límit de gasto per a les comunitats en 2024 se situa en el 2,6 %. És a dir, que no poden incrementar els seus pagaments respecte a l’exercici anterior per damunt d’eixe percentatge, o, en cas contrari, s’exposen a dures sancions en virtut de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). No obstant això, la previsió de l’autoritat fiscal és que es dispare un 7,5 % a la Comunitat Valenciana, quasi el triple. Això, al seu torn, elevaria el dèficit a tancament d’any al -1,9 % del PIB.

La delegació valenciana d’Hisenda en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) / Levante-EMV

Això implica que caldria retallar més de 1.000 milions per a complir. El gasto primari net de la Generalitat en 2023, segons dades oficials recollides en el web del Ministeri d’Hisenda, va ser de 20.935 milions d’euros. Aplicant la taxa límit d’increment, del 2,6 %, que marca el Govern, suposarien 544 milions més de gasto en este 2024. Però l’Airef preveu que l’augment del gasto a la C. Valenciana arribe al 7,5 %, uns 1.570 milions. Eixa diferència de 1.026 milions seria el gasto que caldria retallar per a complir amb la normativa.

Castic a les rebaixes fiscals

A més, l’article 12 d’eixa mateixa llei orgànica assenyala que “quan s’aproven canvis normatius que suposen disminucions de la recaptació”, com és el cas de la Generalitat, “el nivell de gasto computable resultant de l’aplicació de la regla de gasto en els anys en què es produïsquen les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent”. És a dir, que les modificacions fiscals té un efecte espill en la regla de gasto: si eleven la recaptació, puja el límit en idèntica quantia, i si la reduïxen, cau al mateix nivell.

Com que les rebaixes d’impostos, segons l’Airef, minoraran la recaptació en 495 milions, la regla de gasto de la C. Valenciana es reduirà en la mateixa mesura. Sumant totes dues quantitats, l’ajust requerit per a complir la llei ascendix a 1.521 milions d’euros.

La Generalitat va reaccionar este dimecres després de l’informe de l’Airef atribuint la situació als greuges del sistema de finançament i tancant la porta a retallades pressupostàries que “maltracten” els valencians en empitjorar els servicis públics. A més, en la Conselleria d’Hisenda insistixen en la necessitat que el Govern concedisca objectius diferenciats de dèficit i gasto en funció d’eixes desigualtats que s’arrosseguen per les distorsions del model de repartiment. Però si el Govern fa el pas que demana l’Airef i activa el protocol previst en la LOEPSF, els ajustos poden ser inevitables.

