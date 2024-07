Un llibre recopila les efemèrides d’Enguera des de fa quasi 800 anys

Efemérides históricas de Enguera és un llibre que eixirà a la venda el dimarts 23 de juliol, el mateix dia que Manuel Simón Martínez presentarà l’obra a les 22 h a la Casa de la Cultura d’Enguera. “Abans de ser cronista, ja ho tenia al cap. Quan em van nomenar va ser la millor excusa per a començar amb el llibre”, assegura l’autor.

Simón va ser designat cronista oficial d’Enguera fa un any i mig. Nascut en la mateixa localitat, sempre s’ha mantingut unit a esta d’alguna manera: ha estat relacionat i col·laborant amb la publicació de revistes i llibres sobre la història de la comarca de la Canal i del municipi.

Simón pertany, des de la seua fundació, a la Societat Cultural “Amigos de Enguera”, encara que el seu treball ha estat vinculat al cos de la Guàrdia Civil.

Manuel Simón Martínez, cronista d’Enguera / Manuel Simón Martínez

Efemérides históricas de Enguera no és la primera obra de Manuel Simón. Anteriorment, en 2021, va publicar Mujeres de Enguera, un llibre que parlava d’unes 500 dones del poble, amb l’objectiu de recordar i traure de l’anonimat les dones que van contribuir a forjar el nom d’Enguera, reconeixent la seua labor.

El seu últim llibre és, en canvi, un homenatge i una ampliació de la primera obra que es va publicar sobre la història d’Enguera, El calendario de efemérides de Enguera, apareguda el 15 de maig de 1906 i escrita pel Sr. Pedro Sucías Aparicio, primer cronista d’Enguera.

Sucías va ser un eclesiàstic i historiador que va destacar per les seues àmplies investigacions històriques, que abastaven des de l’arqueologia fins al treball en diferents arxius parroquials del territori valencià.

Després de tants anys de la primera obra, la troballa de més documentació possibilita ampliar la versió antiga. La nova edició traça un recorregut per 780 anys de la història d’Enguera, des del primer document conegut el 25 de març de 1244, quan se cedix el castell i la vila a l’Orde Militar de Santiago, ja incorporada al Regne de València.

Efemérides históricas de Enguera no només arreplega dades històriques, sinó que també parla de personatges de la població, enguerins que han sigut premiats o destacats en algun àmbit, incendis que han marcat el municipi, commemoracions esportives, associacions, batalles…

Satisfer la curiositat dels veïns

Al llarg d’estos anys, han eixit a la llum diferents publicacions que parlen d’Enguera i de la seua història, “però este llibre satisfà la curiositat dels veïns d’Enguera”, assegura Simón. L’autor enumera els fets històrics del municipi, de manera que “pots buscar el dia del teu aniversari i veure què va passar a Enguera en diferents anys”, argumenta el cronista.

Este llibre arreplega fets ocorreguts a Enguera en un dia com hui de diferents anys i permet consultar-los com a curiositat històrica, com a “efemèrides” que són. Per descomptat, igual que esta obra és una ampliació, encara pot continuar, ja que es tracta d’un treball “en viu i obert”, ja siga destapant nous descobriments que s’amaguen entre els arxius com amb esdeveniments nous que vagen ocorrent.

