El València Basket ja coneix els seus rivals per a l’Eurolliga femenina

El València Basket ha quedat enquadrat en el grup D de la lliga regular de la EuroLeague Women 24-25, en la qual s’enfrontarà a rivals de gran qualitat i experiència. El sorteig dels quatre grups es va celebrar ahir a Munic i va emparellar les taronja amb l’Uni Gyor (Hongria), Umana Reyer Venezia (Itàlia) i ZVVZ USK Praha (República Txeca). El ZVVZ USK Praha, que va arribar a la final four en la passada edició (23-24), és a priori el rival més dur.

L’Eurolliga estrena format. En la primera ronda, els 16 equips es dividixen en quatre grups amb lligueta de tots contra tots a anada i tornada. Es classifiquen tres de cada grup i el quart cau a la primera ronda de play-off en la Eurocup.

Els tres primers del grup A i els tres primers del grup B formen el grup E, mentres que els tres primers del C i D s’enquadraran en el F. En els grups E i F, cada equip s’enfrontarà a anada i tornada als clubs contra els quals no haja jugat en la primera ronda. Els dos últims del grup E i del grup F quedaran eliminats. Els dos primers de cada grup passaran directament a les semifinals del play-in, mentres que el tercer i el quart de cada grup, als quarts de final del play-in. Tota esta fase serà a anada i tornada. Primer es disputaran les semifinals, estos quatre equips tenen la seua plaça assegurada en la final six.

A continuació, es disputaran els quarts del play-in. Els guanyadors d’estos quarts de play-in aconseguiran una plaça en els quarts de la final six. Els perdedors seran eliminats.

Esta última ronda, que substituïx l’anterior final four, mantindrà el seu format de partit únic. Primer es disputaran els quarts de final, en els quals s’enfrontaran els perdedors de les semifinals del play-in. Els guanyadors de cada partit s’enfrontaran als dos guanyadors de les semifinals del play-in, per a disputar la semifinal d’esta final six. El guanyador de cada partit es classificarà per a la final de la EuroLeague Women que determinarà el campió.

