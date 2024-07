València triplica la il·luminació de Nadal

València sembla haver entrat definitivament en la lluita de les ciutats per tindre la millor il·luminació de Nadal i, en conseqüència, el major atractiu per a les compres i el turisme. La regidora de Recursos Tècnics, Julia Climent, ha informat que “el Govern de María José Catalá triplicarà la il·luminació durant el pròxim Nadal, és a dir, invertirà 1,7 milions d’euros enfront dels 387.648 euros de l’últim Nadal de l’anterior govern”.

En este sentit, Climent ha afirmat que “València vol estar entre les ciutats espanyoles amb millor decoració i llum de Nadal i, per això, el nostre objectiu és impulsar tots els eixos comercials, alhora que es podrà arribar a més barris millorant la il·luminació i decoració de Nadal de tota la ciutat”.

Il·luminació de Nadal a València / Levante-EMV

Així, l’Ajuntament ha adjudicat, este dijous, a través de la mesa de contractació, a una empresa valenciana el contracte per als pròxims tres anys de la il·luminació de Nadal i un reforç per a les festes de Falles.

Repartiment del pressupost

D’esta manera, la regidora ha explicat que s’invertirà cada Nadal “un total d’1.174.152 euros, 60.000 dels quals per al reforç de Falles. Això suposa el triple del que va invertir l’anterior govern municipal l’any 2022, la partida del qual va ser de 387.648 euros. En total, l’adjudicació del contracte que ja es troba en la plataforma de contractació és per 3,5 milions d’euros per als tres anys, així no caldrà apurar en la contractació”.

“Per al Govern de Catalá era una prioritat millorar la il·luminació en les festes de Nadal, que ha sigut una de les assignatures pendents dels anteriors governs”

La tercera tinenta d’alcalde i regidora de Servicis Centrals i Personal, Julia Climent, ha assenyalat que “per al Govern de Catalá era una prioritat millorar la il·luminació en les festes de Nadal, que ha sigut una de les assignatures pendents dels anteriors governs. Amb esta actuació podrem arribar a més barris i zones de la ciutat, ja que es fa un salt tant qualitatiu i quantitatiu en la il·luminació de Nadal triplicant per tres la inversió per a enguany”.

“Amb esta actuació –ha afegit Climent–, pretenem que la ciutat mostre la millor cara, la millor il·luminació durant Nadal i que, a més, contribuïm així també al suport del comerç local”.

