Castellonet de la Conquesta construirà un bulevard

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, s'ha reunit amb Juan Espinosa, alcalde de Castellonet de la Conquesta, per a analitzar la inversió del bulevard. El municipi més xicotet de la Safor rebrà 670.000 euros del Pla Obert d'Inversions 23/27 per a crear la infraestructura, 80.000 euros més que la legislatura anterior. D'este pressupost, ja disposa de 55.000 euros del Fons de Cooperació i està pendent del segon pagament.

"Ja hem escomés obres hidràuliques importants per a renovar el cicle integral de l'aigua del municipi i que ara es disposa a continuar impulsant millores amb les inversions rebudes per la corporació provincial", comenta l'alcalde Espinosa sobre algunes actuacions que ha impulsat per a la millora de la localitat.

D'altra banda, Espinosa li ha demanat ajuda administrativa al president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ja que l'ajuntament del municipi disposa de secretari només una vegada a la setmana. Un fet que l'alcalde ha catalogat com a "insuficient".

Mompó ha assegurat que és conscient del problema que patixen els municipis més xicotets: "Estem treballant per a acostar la Diputació als municipis, perquè els ajuntaments tinguen assessorament en les oficines comarcals i per a reduir la burocràcia".

Suscríbete para seguir leyendo