El Consell arriba a la mitat de l'any amb el 85 % de les inversions sense executar

Al Consell se li acumula el treball per a la segona mitat de l'any. Així ho acrediten almenys les dades d'inversió pressupostària de la mateixa Generalitat fins al mes de juny, segons les quals l'executiu autonòmic haurà d'executar una mica més de 1.500 milions en projectes d'obra (capítol 6, inversions reals) en el mateix temps en el qual fins ara ha certificat a penes 253 milions. Esta quantitat suposa un 14, 3 % del total previst en els comptes autonòmics, per la qual cosa obliga a multiplicar per sis el ritme mantingut fins al moment per a complir amb el 85 % restant.

La dada de juny, que la Intervenció de la Generalitat que dirigix Amparo Adam no ha publicat encara per la via habitual, però que està disponible bussejant en el nou visor pressupostari de la Generalitat, suposa una important millora respecte als mesos previs, quan l'embós era encara més alarmant. L'assumpte s'estava convertint en un problema polític per a l'executiu de Carlos Mazón i complicava al president mantindre el discurs d'eficiència en la gestió.

S'ha xafat una mica l'accelerador en matèria inversora i este capítol ha pujat en un mes de 144 milions als 253 actuals. Amb tot, es queda una mica per davall del registrat pel Botànic a la mateixa altura de l'any passat: 254 milions (un 13,5 % sobre el total projectat per l'anterior Consell).

Més important és el salt en el capítol 7 (transferències de capital), que arreplega els pagaments a tercers perquè estos escometen les inversions. Este apartat puja de 128 milions al maig a 403 al juny, si bé no suposa l'inici immediat de les obres, com succeïx amb les inversions reals. El nivell continua sent quasi idèntic al de l'esquerra, que en 2023 va tancar la mitat de l'any amb 401 milions.

Menys pagaments que el Botànic

La comparativa no varia massa atesos els pagaments formalitzats (el pas següent a l'execució o, en llenguatge tècnic, 'obligacions reconegudes'), que aconseguixen fins a juny a penes el 10 % sobre el total pressupostat a inversions reals. Entre totes les conselleries sumen poc més de 184 milions sobre els 1.762 milions pintats en eixe capítol 6 del pressupost de la Generalitat. L'any passat, el Botànic havia pagat 208 milions a eixa mateixa altura de l'any, l'11 %.

Per conselleries, la situació és molt desigual, amb percentatges d'execució que oscil·len des de l'1,33 % de la Conselleria d'Innovació de Nuria Montes (el més baix malgrat ser el departament amb menor pressupost, 4,7 milions), al 24 % d'Hisenda, dependent de Ruth Merino. Esta última marca el grau més alt de tot l'executiu valencià, encara que a este mateix ritme d'execució a penes arribaria al 50 % de compliment a final de l'exercici. En el Consell, no obstant això, insistixen que el ritme continuarà augmentant segons avance el curs.

A més d'Innovació, altres tres àrees de l'executiu han reconegut obligacions de pagaments per a projectes per davall del 5 % en la primera mitat de l'any: Presidència, de Carlos Mazón, que malgrat comptar amb el segon pressupost inversor més baix (8,4 milions) a penes ha executat el 4,2 %; Cultura i Esport, del ja exvicepresident Vicente Barrera (3,5 %), i Serveis Socials (4,1 %), gestionats per Susana Camarero.

Quasi 900 milions pendents de l'estat del benestar

Per volum absolut d'inversió executada fins a juny, destaca el departament de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori dirigit fins fa escassos dies per Salomé Pradas (ara moguda a Justícia). Ací s'han arreplegat obligacions per valor de 73,7 milions d'euros, la xifra més alta i que a més suposa un 20,4 % del total, el tercer millor percentatge després de l'esmentada Hisenda i Agricultura (22,77 %). Així i tot, pel seu alt pressupost en el capítol inversor (360 milions), té encara pendents altres 287 milions.

Educació i Sanitat, les dos entorn del 10 % d'inversions executades, són els altres dos departaments que més diners es deixen pendents per a la segona mitat de l'any. En el cas de l'àrea de José Antonio Rovira, ha reconegut obligacions per valor de 24,4 milions i li queden per executar més de 222 milions, mentres que la de Marciano Gómez ha executat quasi 60 milions (en 2023 eren quasi 83 milions a hores d'ara), però es deixa 507 milions per a reconéixer durant la segona part de l'any, huit vegades més.

Si se sumen estos dos departaments i Serveis Socials, que junts sostenen els pilars bàsics de l'estat del benestar, dels 961 milions previstos per a projectes a penes s'han reconegut 90 milions, un 9,3 %. Així, queden per executar inversions per valor de 871 milions d'euros.

