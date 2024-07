Il·luminen set-centes parades de l'EMT per a millorar la seguretat

Un total de 639 marquesines d'EMT València compten ja amb il·luminació nocturna per a oferir major seguretat i benestar als seus usuaris i usuàries. La resta, fins a arribar a les 760 noves parades instal·lades per tota la ciutat, s'il·luminaran al llarg d'enguany gràcies a un nou contracte en el qual està treballant la Delegació de Mobilitat de l'Ajuntament de València.

El recent subministrament elèctric il·lumina plenament les marquesines i bona part del seu entorn amb una llum led, blanca i diàfana, que oferix la màxima visibilitat nocturna i proporciona una major seguretat durant els temps d'espera de l'autobús.

«El transport públic d'EMT València no deixa de créixer en volum de passatgers, i no sols busquem una mobilitat eficient al servici dels nostres ciutadans i de totes les persones que ens visiten, sinó també la més accessible i la més segura. Per això hem avançat en la il·luminació nocturna de la majoria de les parades d'EMT València, amb l'objectiu d'oferir les màximes garanties», ha explicat el president de l'EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell.

El subministrament elèctric a les marquesines permetrà a més adaptar les noves tecnologies i continuar instal·lant nous panells informatius que oferixen tota la informació de servici en temps real.

EMT València compta amb un total de 820 marquesines repartides per tota la ciutat, de les quals 760 es corresponen amb els models més nous, que són els que ara s'il·luminen. La resta de les antigues marquesines es renovaran prompte, i posteriorment també seran il·luminades.

L'Empresa Municipal de Transports de València compta a més amb altres 410 pals de parada, dels quals es renovaran un total de 100 al llarg d'enguany.

Els autobusos de l'EMT nocturns ja oferixen també parades flexibles per a deixar les persones prop dels seus domicilis.

