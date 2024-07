Un test de molt de nivell per a posar-se a punt

Ja és setmana de Jocs Olímpics, però encara queda temps per a fer els últims ajustos i preparatius. La selecció espanyola afronta hui i despús-demà els seus últims test en el Torneig Ciutat de Segòvia, a on compareixen com a convidades dos seleccions cridades a lluitar per les medalles a París: Austràlia i el Canadà. Esta nit (20.00, Teledeporte) és el torn del combinat oceànic, bronze en l'últim campionat del món i número tres del rànquing mundial de la FIBA, just un lloc per davant del quart lloc que ocupa l'Espanya de Miguel Méndez.

Amb tres taronja entre les líders de l'equip, la selecció busca aconseguir la maduresa necessària per a preparar la gran cita. Durant les últimes setmanes ha aprovat amb nota tres exàmens contra Turquia, la Xina i el Canadà, però va rebre un toc d'atenció per part de Bèlgica, el seu botxí en la final de l'Eurobasket de l'estiu passat. Amb Austràlia no són tan recents els precedents, però hi ha comptes pendents després de la semifinal del Mundial de 2018 a Tenerife, en què les oceàniques van véncer de sis.

Malgrat que Miguel Méndez compta per primera vegada amb Megan Gustafson, que estava disputant els seus compromisos en la WNBA, la selecció arribarà a París sense que les seues dotze triades hagen jugat un partit juntes. I és que María Conde, amb una xicoteta lesió a la mà que no compromet la seua presència en la capital francesa, no disputarà per precaució el Torneig Ciutat de Segòvia. Espanya està concentrada des del dijous en la localitat castellanoleonesa amb Aina Ayuso i Nerea Hermosa com a reforços per a les olímpiques en este triangular que disputen abans de traslladar-se a terres gal·les.

Les que sí que són fixes per a esta nit són Leticia Romero, Queralt Casas i Alba Torrens. Esta última assumix els galons de ser la capitana en els seus quarts jocs, liderant un grup que combina experiència i renovació amb sis jugadores que repetixen de Tòquio i altres tantes que no van estar en l'última cita olímpica. Entre elles està precisament la base del València Basket. A Leti li va arribar tot molt ràpid i va ser plata en Rio 2016, però després va desaparéixer dels plans de la selecció i a la Fonteta, després de sobreposar-se a la seua greu lesió de genoll, ha trobat la regularitat necessària per a tornar a ser important amb Espanya. I sense Cristina Ouviña ni Silvia Domínguez serà una de les dones cap a les quals més apuntaran els focus del pavelló Pedro Delgado.

