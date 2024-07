Gandia felicita els campions d'Espanya de pesca

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat pel regidor delegat d'Esports, Jesús Naveiro, ha oferit una recepció oficial a una representació de l'equip i directiva del Club Esportiu de Pesca Gandia.

El motiu de la trobada ha sigut felicitar els integrants de l'entitat per la victòria obtinguda en el XI Campionat d'Espanya de Corcheo Mar Clubs, celebrat del 27 al 30 de juny a Benicarló.

Esta victòria ha classificat els gandiencs per a participar en el Campionat del Món, que se celebrarà a Grècia en 2025, per la qual cosa tant l'alcalde com el regidor van agrair el treball que fan com a ambaixadors de la ciutat en totes les competicions que disputen.

Gandia va participar en el XI Campionat d'Espanya de Corcheo Mar Clubs amb Vicente Giner Ramón, Jordi Jarque Aroca, Enrique Miñana Cardós, Pedro Villada Colmenar i Joan Guerola Tur, acompanyats pel capità/reserva, Vicente Giner Tomás.

Els gandiencs van demostrar la seua destresa i passió per la pesca. L'equip "A" va obtindre el primer lloc en la primera i la segona mànega i va quedar tercer en la tercera, proclamant-se així campió nacional, després de les tres mànegues de 4 hores cada una.

