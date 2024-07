La Generalitat actuarà d'urgència per a rehabilitar la Nau de Sagunt

La Generalitat Valenciana actuarà d'urgència per a rehabilitar l'antiga Nau de Tallers de Sagunt, catalogada com a bé de rellevància local, amb una intervenció pressupostada en 541.836,10 euros.

El mal estat de la coberta de l'edifici ja va portar fa mesos a l'ajuntament a reclamar esta intervenció urgent que la Conselleria de Cultura va prometre impulsar. Però ha sigut ara quan el Consell ha ratificat la declaració d'emergència per a actuar al més prompte possible en la teulada.

Es tracta d'una zona de l'immoble que, com va avançar Levante-EMV, presenta importants danys que van ser agreujats pel temporal del passat mes de novembre de 2023, quan es van desprendre diverses plaques.

La Generalitat "considera necessari actuar de manera immediata atés el perill que suposa per a béns d'altri i persones que transiten en el seu entorn", com ha explicat en un comunicat.

Construïda en 1919, la Nau de Tallers és un edifici de grans dimensions situat al costat del port d'embarcament del mineral. Este centre es va adequar amb llicències provisionals a principis dels 2000 com a seu d'espectacles culturals.

Després d'iniciar els tràmits amb l'ajuntament per a l'obtenció de la llicència d'activitat definitiva com a seu d'espectacles de la Generalitat, la Conselleria va obrir finalment estos tràmits en 2017, així com la redacció del projecte de les obres de rehabilitació i recuperació d'este espai com a seu cultural, que es van adjudicar en 2019.

No obstant això, estes obres van romandre paralitzades des de llavors, per la qual cosa l'empresa adjudicatària va renunciar al contracte d'obres d'este espai l'abril de 2023, la qual cosa ha impedit la rehabilitació d'estes instal·lacions, que es troben molt deteriorades, i el seu ús cultural.

Concurs de projectes

Per a esmenar esta situació, la Generalitat està preparant un concurs de projectes per a l'adequació de l'espai que tinga en compte les limitacions en la intervenció que suposa tant la protecció com a bé de rellevància cultural de la Nau de Tallers com la de l'Alt Forn número 2, reconegut recentment com a bé d'interés cultural (BIC).

Suscríbete para seguir leyendo