El Govern injecta altres 198 milions en el nus ferroviari de La Encina

La visita del ministre de Transports, Óscar Puente, va vindre acompanyada d'una nova injecció inversora de 198 milions per a completar el nus ferroviari de La Encina, la ròtula del corredor mediterrani clau per a unir en alta velocitat València i Alacant. Segons informen fonts del Ministeri de Transports, el Consell de Ministres autoritzarà hui un contracte de 14,7 milions per a completar el tram d'alta velocitat entre La Encina-Xàtiva-València.

Una ampliació de contracte que es destinarà, segons fonts del Ministeri de Transports, «al reforç de l'accessibilitat dels túnels de la Font de la Figuera i de Cabezo de Barracas (entre l'Énova i Manuel), la millora de gàlibs (l'espai que precisen els trens), reposicions de tancaments i el reforç d'estructures (talussos i terraplens, drenatge de viaductes i passos superiors)». L'actuació es farà tant en el tram en obres de 41 quilòmetres entre Xàtiva i La Encina, com en els set quilòmetres que connecta La Encina amb la línia d'alta velocitat d'Alacant i en els 58 quilòmetres de la línia d'alta velocitat ja construïts des de fa anys entre València i Xàtiva.

A esta inversió complementària del tram a València s'unix la licitació per 183,6 milions l'adaptació a l'amplària europea de les vies convencionals entre La Encina i Alacant. El Consell de Ministres també autoritzarà este contracte perquè Adif licite les obres que permetran instal·lar el tercer carril i la nova configuració de vies per a trens de fins a 750 metres. Serà una actuació que permetrà, recorden des del Ministeri de Transports, «que els trens de mercaderies tinguen continuïtat en amplària estàndard, tant en direcció sud -connectant amb Andalusia i Múrcia- com cap al nord, seguint per la Comunitat Valenciana, Catalunya i la resta d'Europa». Quan estiguen finalitzades totes les obres. Les obres inclouen la construcció de «vies d'apartat per a trens de mercaderies de fins a 750 m en les estacions de Caudete, Sax i Monforte del Cid i s'adequaran la longitud, altura i amplària d'andanes».

Segons fonts del ministeri, «sense esta obra, Alacant no connectaria amb el corredor mediterrani de mercaderies». I representa, a més, «la ‘porta’ del sud-est d'Espanya per als trànsits de mercaderies. Permetrà la connexió de mercaderies des d'Elx, Múrcia, Cartagena o Almeria». I possibilitarà la millora dels servicis regionals entre Villena i Alacant i eliminarà diversos passos a nivell a Villena i Novelda.

Finalment, el Govern central també autoritzarà hui la licitació del control de trànsit de la línia d'alta velocitat de Torrejón de Velasco a València i fins a Albacete per 66 milions.

