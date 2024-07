L'Ibex 35 manté els 11.100 punts, pendent dels resultats empresarials

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este dimarts amb una lleugera caiguda del 0,06 %, la qual cosa l'ha portat a situar-se en els 11.136,3 punts a les 9.00 hores, en una jornada marcada per la publicació de resultats empresarials a Espanya, destacant, principalment, els comptes semestrals de Banc Sabadell, Enagás i Naturgy.

Abans de l'obertura del mercat, Banc Sabadell informava la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que va tancar el primer semestre d'enguany amb un benefici de 791 milions d'euros, un 40,3 % més que en el mateix període de 2023.

Enagás, per part seua, va registrar unes pèrdues de 210,8 milions d'euros entre gener i juny d'enguany, davant dels guanys de 176,81 milions d'euros registrats en el mateix període de 2023, després d'incloure ja en els seus comptes les minusvalideses esperades per la venda de la seua participació del 30,2 % en l'estatunidenca Tallgrass Energy.

A més, Naturgy va obtindre un benefici net de 1.043 milions d'euros en el primer semestre de l'any, xifra pràcticament en línia amb els 1.045 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior -en el qual va tancar amb uns guanys rècord de 1.986 milions d'euros-, malgrat un context més desfavorable en esta primera mitat de 2024, i va avançar uns objectius rècord per a 2024.

En el terreny macroeconòmic, el Ple del Congrés debatrà i votarà hui els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions, un pas imprescindible per a la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2025 que el Govern vol tindre llestos dins del termini i en la forma corresponent per a final d'any.

En l'obertura d'este dimarts, els valors que més pujaven en el selectiu madrileny eren Banc Sabadell (+1,45 %), seguit de Naturgy (+1,28 %), Rovi (+1,08 %) i Puig Brands, que avançava un 0,97 %, mentres que en el costat contrari se situaven Acciona Energia, que es deixava un 0,91 %, Inditex (-0,64 %) i Telefónica (-0,26 %).

Les principals borses europees inauguraven la jornada de hui amb tendència mixta. En concret, Londres es deixava un 0,33 %, mentres que Frankfurt pujava un 0,49 %; Milà, un 0,27 %, i París, un 0,03 %.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al vell continent, pujava un 0,06 % en l'obertura dels mercats europeus, fins als 82,45 dòlars, en tant que el de Texas se situava en 78,39 dòlars, un 0,01 % menys.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro davant del dòlar es mantenia en 1,0882 'bitllets verds', mentres que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys pujava fins al 3,261 %.

