La marxa de quasi 300 metges a l'estranger agreuja la falta de sanitaris

Falten metges. És una realitat, un problema estructural de la sanitat pública valenciana; també ho és a escala nacional. Durant els últims mesos, esta situació ha pres rellevància en l'agenda pública i en els mitjans de comunicació. Han parlat d'això les comunitats autònomes -és un dels mantres del conseller Marciano Gómez- i, també, s'hi ha pronunciat la ministra Mónica García. Davant la falta de metges a l'estiu, les autonomies del PP -entre estes la valenciana- han fet de l'homologació dels títols extracomunitaris una de les seues principals banderes. Són facultatius formats en altres països que desitgen exercir a Espanya, però també hi ha metges la intenció dels quals és emigrar.

En l'últim any, són quasi 300 els metges valencians sol·licitants d'un certificat d'idoneïtat per a poder traslladar-se a hospitals fora d'Espanya, bé de manera temporal, bé definitivament. En concret, 293 han cursat la petició. 167 d'ells estaven col·legiats a la província de València; 103 a la d'Alacant, i els 23 restants a Castelló. D'ells, 44 han sol·licitat la seua baixa permanent del col·legi professional per a anar-se'n a treballar a l'estranger, de manera que són facultatius perduts per la sanitat de la Comunitat Valenciana.

Les dades han sigut difoses per l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya (OMC). A escala nacional, el nombre de certificats sol·licitats ascendix a 5.514 per part de 3.070 professionals; és a dir, que alguns van fer diverses peticions. Les baixes totals registrades van ser 499. Des de l'entitat, destaquen que només el 16 % dels professionals acaben anant-se'n a l'estranger. Segons explica el secretari general d'OMC, José María Rodríguez, este certificat "resulta imprescindible per a treballar fora del nostre país", encara que pot ser "necessari també per a diversos tràmits". No obstant això, les dades del nombre de sol·licituds sí que reflectixen un increment d'estes en l'última dècada. En 2013, es van cursar 3.297 peticions davant de les 5.514 de l'any passat; són un 40 % més.

Baixes a la província de València

Les xifres de baixes col·legials oferides per l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) indiquen que, en 2023, van ser 31 els metges qu se'n van anar definitivament a l'estranger i que estaven col·legiats a la província de València; enguany ja se n'han anat altres 20, per la qual cosa el nombre actual podria créixer en 2024. Al llarg de l'última dècada, les xifres són bastant estables. L'any 2016, per exemple, la dada va créixer fins als 43 metges, la més alta des de llavors. Malgrat esta certa estabilitat, les xifres eren lleugerament superiors abans de la pandèmia, sempre vora els 40 facultatius. Des de llavors, la mitjana es mou en els 30.

La pèrdua de facultatius no es deu a la falta de llocs de treball, perquè la sanitat pública valenciana té vacants sense ocupar. L'última dada coneguda sobre este tema fixava la xifra en 666, segons va informar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en un desdejuni informatiu en Prensa Ibérica el mes de juny. La gran majoria són llocs de Medicina Familiar. No obstant això, al juny, també faltaven fins a 138 facultatius en hospitals; principalment en les especialitats d'Urgències, Anestèsia i Radiologia.

Als metges emigrants cal sumar els que decidixen penjar la bata en la pública i fer el salt a la privada. Són cada vegada més. Segons les xifres de l'ICOMV, el fenomen està a l'alça amb un increment d'un 12 % en els últims sis anys.

Suscríbete para seguir leyendo