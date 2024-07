El Roig Arena completa el seu sostre i cobrix les seues parets amb 9.000 panells ceràmics

El pavelló Roig Arena avança a tota velocitat i cada nova incorporació d'elements en el procés de construcció del coliseu canvia la seua perspectiva. Cada visita interior augura amb més sentit el que serà un dels recintes coberts més importants d'Espanya i, sobretot, el més modern. El que, no fa tant de temps arrere, era una simple excavació en el subsol al costat del Bulevard Sud ha anat mutant amb un ritme de construcció vertiginós.

La firma Erre Arquitectura, responsable del projecte que s'està materialitzant, oferix les novetats quasi com en un serial i hui mateix ha mostrat les novetats que presentarà el projecte. En este cas, ha incidit en els exteriors, les terrasses, que seran una de les característiques més excel·lents del recinte. Un espai que està plantejat com el més avançat en el seu gènere, en el qual la visió sense obstacles o la perfecció en l'acústica estan posats al servici dels espectacles que se celebren en el seu interior, però que busca també ser una destinació de talla mundial en el camp de l'entreteniment.

"Una de les característiques diferenciadores del disseny del projecte Roig Arena és la presència d'espais exteriors que permeten gaudir del clima i ambient mediterrani que oferix la ciutat de València. En este sentit, es continua treballant en la construcció de les terrasses que envoltaran el recinte cobert. Espais que oferiran a visitants i espectadors la possibilitat de gaudir de l'edifici i els seus servicis en qualsevol moment de l'any. Estos espais exteriors estan suposant un procés d'execució laboriós i complex que permetrà crear una estructura de formigó que arribarà als 25 metres de longitud".

Espectacular imatge de l'interior del pavelló, a falta tan sols de l'últim anell de graderies / Erre Arquitectura

El sistema de terrasses exteriors es distingix a simple vista, però hi ha més quan la construcció arriba al mes d'agost. S'està començant a executar l'estructura que permetrà sostindre la façana del recinte. Es tracta "d'una pell ceràmica conformada per més de 9.000 peces".

Coberta i façana són, per això, les parts en els quals més es treballa en estos moments. Després que, mesos arrere, es duguera a terme la instal·lació de les grans bigues d'acer que sostenen la coberta. Una ostentació de precisió que va significar incorporar milers de tones d'acer en el que va ser el primer pas per al tancament.

Vehicles empetitits

Les imatges facilitades per Erre Arquitectura mostren també la complexa estructura de la sostrada. El recinte està tancat totalment i en el seu sostre s'aprecia eixa unió espectacular entre bigues i coberta. Baix, la futura pista és l'espai en el qual continuen treballant els operaris. És tan gran que els grans vehicles s'empetitixen davant les seues grans dimensions. La grada ja està completa a falta de l'anell inferior, i també s'aprecia la "ciutat interior" que hi haurà a l'interior del pavelló. I en els laterals es va conformant el tancament. El pavelló no sols serà espectacular dins, sinó també fora. Això, a hores d'ara, és innegable.

En poc més d'un any, llest

El Roig Arena estarà operatiu, d'acord amb les previsions, en una mica més d'un any. Es tracta d'una versió totalment modernitzada per a una ciutat que tenia fins ara en el Velòdrom Lluis Puig la seua instal·lació coberta més moderna per a la celebració d'esdeveniments massius i internacionals -un recinte amb més de 30 anys-. Després de la creació del "germà xicotet", l'Alqueria del Basket, espai dedicat a l'escola de bàsquet, el Roig Arena està pensat com a recinte polivalent per a celebrar tot tipus d'esdeveniments esportius, musicals i culturals, a més d'obrir-se a l'empresa privada, a part de ser, òbviament, la casa del València Basket.

Amb una inversió de 280 milions, el projecte Roig Arena ocuparà una superfície total construïda d'aproximadament 47.000 metres quadrats i comptarà amb una capacitat màxima de 15.600 espectadors en mode bàsquet i de 18.600 en mode concert.

Suscríbete para seguir leyendo