La diputació es desmarca i promou una gira de música en valencià

Botifarra torna de gira, i torna a començar a la plaça Manises. La Diputació de València promourà un espectacle amb el cantant de música popular valenciana. En concret, és l'Àrea de Dona de la corporació, competència que dirigix la vicepresidenta Natàlia Enguix, d'Ens Uneix, la que ha realitzat este moviment.

Segons ha sabut este diari, es tracta d'una gira que versarà entorn de la dona valenciana, i en concret, al seu paper nuclear tant en la vida tradicional i quotidiana al llarg dels segles com en la música, unes facetes sovint invisibilitzades. És una iniciativa amb la qual esta delegació vol reforçar el missatge feminista, en clau valenciana. L'espectacle, titulat “Les veus secretes: veus de dones, veus de l’arrel”, pretén posar en valor el paper de la dona en la vida cultural valenciana, de la mà d'un artista, Botifarra, reconegut pel seu treball en la recuperació de la tradició oral valenciana, que és essencialment femenina.

La gira tindrà com a coordenades dos dates simbòliques: es preveu que comence al novembre, coincidint amb el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i es prolongarà almenys fins a març, pel Dia Internacional de la Dona. Els concerts recorreran les comarques valencianes, en un projecte musical en el qual es treballa des de fa temps i que encara no ha sigut presentat públicament.

La veritat és que, en el moment actual, l'aposta provincial tanca cert simbolisme. En primer lloc, per girar entorn de la dona, en un context en el qual assumptes com la violència masclista o les polítiques feministes han passat del consens al debat, convertint-se en tema de disputa enmig d'una forta polarització. La iniciativa, d'altra banda, resulta ressenyable per l'impuls a la llengua, en un moment en què la falta de programació d'artistes que s'expressen en llengua pròpia s'ha convertit en motiu de crítica després dels canvis de govern de 2023.

No ocorre així en la diputació, on la llengua en cap moment ha sigut objecte de debat dins de la institució ni en la coalició entre Vicent Mompó, potser el dirigent del PP amb el perfil valencianista més accentuat, i Natàlia Enguix, d'Ens Uneix, partit per al qual el valencià és una línia infranquejable. La política cultural, en mans del PP, també ha estat allunyada del soroll des del canvi de fa un any, a diferència d'altres institucions. Ha ocorregut el mateix que en assumptes com la memòria democràtica o la condemna a la violència masclista.

Botifarra amb Jorge Rodríguez, en 2015 / Levante-EMV

Una figura icònica

A ningú se li escapa, d'altra banda, que en les últimes dos dècades Pep Gimeno Botifarra s'ha convertit en una figura icònica per a l'esquerra valenciana. Amb esta gira, Botifarra torna a la plaça Manises. L'artista de Xàtiva va posar música a l'arribada del Botànic, en 2015, amb un concert al costat del Palau el dia del traspàs de poders d'Alberto Fabra a Puig. Eixe mateix any 2015, l'equip de Jorge Rodríguez, llavors president de la Diputació de València i el mateix que hui governa en coalició amb el PP amb la marca Ens Uneix, també va impulsar una gira de Botifarra. Era un símbol d'un canvi de cicle, la fi de l'ostracisme d'una part de la cultura valenciana. Ara, esta nova gira torna a cobrar simbolisme, però en un context diferent.

