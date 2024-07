Les festes del Port de Sagunt «seran unes de les millors de la història»

"Una de les millors festes de la història". Així ha descrit Manel Rubio, president de la Federació de Penyes del Port de Sagunt, junt amb la a regidora de Festes, Patricia Sánchez, la programació per a les festes patronals d'enguany.

I és que, si bé els festejos van començar divendres passat 19 de juliol amb el campionat de bitles, el recinte firal no s'inaugurarà fins al dijous 1 d'agost, dia en què també es durà a terme el Sopar de Germanor i tindrà lloc l'actuació de la Unió Musical Portenya als jardins del Centre Cívic Antic Sanatori.

Així mateix, l'esperada Xopà tindrà lloc el divendres 2, seguida d'una actuació de l'orquestra Mònaco Party. Els festejos taurins començaran eixe mateix divendres i duraran fins al dissabte 10, i comptaran amb les ramaderies Ponce Meliá, Marcen o Hermanos Cali.

Per part seua, el concurs de paelles serà el diumenge 4, la cavalcada d'humor, el dimecres 7; el chupinazo infantil i el dia del xiquet, el dijous 8, i el dia del major, el dilluns 12.

A més, encara que finalment no se celebrarà la matinal motera anunciada per al diumenge 4, s'ha programat una torrà popular per al dimecres 7. Els xiquets i les xiquetes també tindran activitats el dimarts 13 amb el musical Ogro.

Com a afegit, la coneguda com a 'zona de les fondes' estarà composta per un conjunt de llocs de menjar ambulant coneguts com a food trucks i que funcionaran a manera de festival.

Durant la presentació, que ha tingut lloc este dilluns 22 de juliol a l'Alt Forn del Port de Sagunt, el president ha convidat la ciutadania a assistir i gaudir de les festes "sempre amb educació i tolerància". Cosa que també ha volgut remarcar Sánchez en demanar que "en les nits de més afluència la ciutadania i les persones que ens visiten vagen amb molta cura".

