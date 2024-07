Microsoft culpa la Unió Europea de l'error informàtic que va paralitzar aeroports i bancs

Divendres passat, un error informàtic va causar una apagada global que va afectar fins a 8,5 milions de dispositius de Windows, paralitzant l'activitat d'aeroports, bancs, empreses i governs de tot el món. Encara que la caiguda va ser per una actualització defectuosa de l'antivirus CrowdStrike, Microsoft ha culpat de l'incident la Unió Europea (UE).

En declaracions a The Wall Street Journal, fonts del gegant tecnològic estatunidenc van assegurar que, en el fons, l'error es va deure a les polítiques antimonopoli adoptades per la Comissió Europea. En 2009, l'empresa fundada per Bill Gates va arribar a un acord per a permetre que les aplicacions de seguretat de tercers pogueren tindre el mateix nivell d'accés a Windows, el seu sistema operatiu, acatant així els requisits d'interoperabilitat establits des de Brussel·les.

Segons Microsoft, la legislació europea estaria debilitant la ciberseguretat en nom del lliure accés. Eixa mesura, assegura la companyia, li ha impedit oferir les mateixes proteccions que tenen els dispositius Mac. Si bé Apple encara no ha sigut obligada a introduir canvis en el seu tancat sistema operatiu, la UE pressiona el gegant perquè permeta als desenvolupadors d'apps oferir els seus productes a través de mercats de tercers. La firma tecnològica assegura que comprometrà la seguretat dels usuaris i obrirà la porta a nous riscos.

La massiva apagada de divendres va ser causada per un error en l'actualització del sensor antivirus del programa Falcon, amb el qual CrowdStrike protegix els dispositius Windows de possibles ciberatacs. En produir-se eixe error, els sistemes de Microsoft es van veure incapaços de garantir la seua seguretat i es van bloquejar de manera automàtica, embossant-se en un "estat de reinici" que es coneix com a "pantalla blava de la mort".

