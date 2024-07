El ‘pitbull’ Kochorashvili ha tornat amb el grup

La tornada de Giorgi Kochorashvili als terrenys de joc està més a prop que mai, i així ho anhela el Llevant UE i els seus aficionats. El dilluns, el georgià va pujar un vídeo exercitant-se i preparant la seua posada a punt per a la nova temporada amb el conjunt granota en la Lliga Hypermotion, la qual cosa ha creat una gran expectació en els granotes per tornar a veure el seu migcampista en acció, del qual esperen un bon nivell, tal com ha demostrat durant l'Eurocopa amb Geòrgia. Julián Calero ja compta amb Kochorashvili, qui s'ha unit este matí a l'entrenament grupal amb la resta dels seus companys, s'incorporarà a la pretemporada i estarà disponible per als pròxims amistosos del conjunt granota. A més, recuperaria una de les seues peces clau després de les presents lesions d'Iborra i Carlos Álvarez.

El bon rendiment que ha mostrat Kochorashvili amb Geòrgia ha suscitat un increment previsible en el seu valor de mercat. Segons Transfermarket, en l'última actualització del 18/07/2024, el de Tiflis ha passat de valdre un milió d'euros a arribar als 2,5 milions d'euros, una xifra molt interessant, cosa que el convertix en un dels actius més valuosos i importants del Llevant UE. La seua eixida sembla més que probable i el club granota espera fer caixa amb la seua venda.

En esta Eurocopa, el georgià ha sigut un dels grans pilars en la selecció de Willy Sagnol, on ha jugat els quatre encontres com a titular.

