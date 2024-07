El Senat culmina la renovació del CGPJ triant els seus deu vocals corresponents

El 4 de desembre de 2018 el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver-se renovat. No obstant això, ha sigut este dimecres, 24 de juliol de 2024, quan s'ha culminat el procés que es va iniciar fa quasi sis anys per a triar els 20 vocals que componen el Consell. Després que este dimarts el Congrés aprovara els deu membres del CGPJ que li corresponen, el Senat ha ratificat este dimecres els altres deu vocals restants. A més, la Cambra Alta donarà el vistiplau definitiu a la reforma del poder judicial que van pactar PP i PSOE la setmana que ve.

En un debat en el qual s'han escoltat els mateixos arguments emprats este dimarts en el ple del Congrés, populars i socialistes s'han quedat a soles defenent el seu acord per a dividir-se el CGPJ -deu membres per a cada un- i reformar la Llei del poder judicial per a donar el mandat al nou Consell que en el termini de sis mesos elabore i aprove, per una majoria de tres quints, una "proposta de reforma del sistema d'elecció dels vocals de procedència judicial".

Encara que l'acord és eixe, les dos formacions han mostrat els seus diferents punts de vista sobre este assumpte. El senador del PP Antonio Silván ha confiat que la votació d'este dimecres siga l'última per a triar sis dels vocals i que de cara a la següent renovació siga ja per un sistema amb una participació directa dels jutges. "És una de les grans assignatures pendents de la nostra democràcia", ha dit.

No ha estat d'acord el portaveu del PSOE, Juan Espadas, que ha dit que amb l'actual sistema "és la sobirania nacional que residix al poble espanyol, de la qual emanen tots els poders de l'Estat, a través dels seus representants, la que tria els membres d'este òrgan". A més, ha apuntat que cal no confondre l'elecció política del Consell, que no té funcions jurisdiccionals, amb la independència del poder judicial a l'hora de dictar sentència.

Nous membres

Després d'este debat, en el qual la resta de formacions han criticat que les dos formacions del bipartidisme es continuen repartint els vocals del CGPJ sense tindre en compte la pluralitat de les Corts Generals, el Senat ha aprovat els deu membres del Consell que li correspon. Dels sis nomenaments de procedència judicial, quatre han sigut triats pels populars (José Antonio Montero, José Eduardo Martínez Mediavilla, Esther Rojo i Alejandro Abascal) i dos pels socialistes (Carlos Hugo Preciado i Lucía Avilés). També s'han dividit els quatre vocals juristes: Isabel Revuelta pel PP i Ricardo Bodas, Bernardo Fernández i Luis Martín Contreras pel PSOE.

Estos deu nous vocals se sumen als que va aprovar este dimarts el Congrés. Pel PP: Gema Espinosa, José María Páez, José Carlos Orga, José Luis Costa Pillado i Pilar Jiménez. Pel PSOE: Ángel Arozamena, Esther Erice, José María Fernández Seijo, Inés María Herreros Hernández i Algeria Queralt.

Suscríbete para seguir leyendo