El soterrament de les vies del Marítim arribarà fins al nou barri de Moreres

L'alternativa per a la prolongació del túnel ferroviari que travessa el Marítim es quedarà a mig camí. Tot apunta al fet que serà l'alternativa 2, la solució intermèdia de soterrament, prevista en els estudis informatius, la que es durà a terme. Això suposaria que les vies se soterrarien des del carrer Eivissa fins al nou barri de Moreres. Ajuntament i Ministeri de Transports ja tindrien un principi d'acord en este sentit. Així ho ha explicat l'alcaldessa, M. José Catalá, després de la visita a la nova passarel·la per als vianants de Beniferri, en ser preguntada per la negociació amb el ministeri que dirigix Óscar Puente, que este dilluns es va comprometre amb l'execució d'esta infraestructura llargament demandada per la ciutat per a connectar els barris de Penyarroja i l'avinguda de França amb el nou barri del Grau i la façana marítima.

L'alcaldessa ha explicat que va tindre ocasió este dilluns de parlar amb el ministre, al qual va traslladar que estava disposada a valorar les diferents alternatives "sempre que comporten el soterrament de les vies". Catalá ha explicat que per al ministeri no és viable l'opció llarga (alternativa 3) de soterrament, fins a la CV-500, per la complexitat que suposaria per al desenvolupament ferroviari i que, no obstant això, era la prioritària per a ella, i l'ajuntament no estava disposat a acceptar l'opció del calaix ferroviari que els responsables del ministeri van posar sobre la taula en la reunió de fa un mes, que va acabar en desacord. La visita del ministre Puente esta setmana a València ha permés acostar postures en la que serà una solució intermèdia. "Tots cedim", ha assenyalat l'alcaldessa. El cost de la solució intermèdia se situaria en 250 milions d'euros.

Una vegada decidida la millor solució tècnica per a la prolongació del túnel ferroviari, que Catalá ha reconegut, és més una operació de millora i sutura urbana que una obra necessària per al sistema ferroviari, com sempre ha assenyalat el Govern, les administracions central, autonòmica i local hauran d'asseure's a negociar el nou conveni de finançament. La previsió, tal com ve informant este diari, és que ho facen al setembre. Encara que l'alcaldessa ha tornat a defendre hui un repartiment de costos similar al del Parc Central: 50 % Estat, 25 % Generalitat i 25 % ajuntament, es preveu una distribució diferent. L'alcaldessa ha donat a entendre que la menor aportació correspondria fer-la a la Generalitat i la major a Adif, que també té una part important de terrenys en el futur PAI del Grau, el desenvolupament urbanístic que més beneficiat eixirà del soterrament per quedar cosit a la ciutat.

El conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, també s'ha compromés durant la visita a Beniferri amb este projecte, de manera que les tres administracions estarien obertes al finançament.

