Xirivella tanca la seua piscina d'estiu per una avaria

L'Ajuntament de Xirivella, ha anunciat hui, 24 de juliol, a través de les seues xarxes socials, que la piscina del Poliesportiu Ramón Sáez romandrà tancada durant tot el dia per un problema tècnic. El sistema de depuració de la piscina ha patit un trencament en una de les seues canonades i s'ha hagut de buidar tota l'aigua per a procedir a la reparació.

De la mateixa manera, l'ajuntament ja ha traslladat que l'avaria està reparada, però encara no es pot obrir al públic. "La piscina tardarà unes hores a omplir-se per complet, per la qual cosa no podem obrir-la per a garantir la seguretat", anuncien les xarxes socials del consistori.

Es preveu que este tancament només dure un dia, i demà torne a estar disponible per al seu ús i gaudi. Així i tot, la resta de piscines de l'Horta Sud continuen amb la seua activitat normal. Des de l'Ajuntament de Xirivella apunten que es tornarà a informar quan la instal·lació estiga oberta i demana disculpes per les molèsties causades.

