La Generalitat vol l'Ingrés Mínim

La Generalitat vol gestionar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) de la mateixa forma que ho farà Catalunya després del traspàs de competències segellat ahir entre el Govern central i el Govern, però posa condicions. Diners, bàsicament, per a poder afrontar tant el cost del personal que hauria d'encarregar-se de la nova tasca, així com el mateix pagament del subsidi als milers de beneficiaris d'esta ajuda que hi ha a la Comunitat Valenciana. No es tracta d'un atac de gelosia davant una nova concessió de Moncloa a l'executiu català d'ERC, amb qui negocia en paral·lel la investidura de Salvador Illa, sinó d'una reivindicació de diversos anys i que l'actual Consell ha assumit i reactivat.

La competència sobre l'IMV ja la va reclamar Mónica Oltra fa més de quatre anys per a facilitar la coordinació entre esta ajuda i la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), que actualment transcorren per camins separats encara que amb una mateixa finalitat. I el mateix va fer la seua successora, la vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Susana Camarero, en la seua primera reunió amb la seua homòloga en el Govern, Elma Saiz, segons confirmen fonts del Consell.

La ministra va dir ahir que a més de Catalunya, la valenciana, Galícia i Castella i Lleó també han sol·licitat la gestió de l'IMV. Però va apuntar que abans de seguir els passos del Govern s'han d'escometre els «treballs previs» a eixe traspàs de competències.

I en eixos «treballs previs» és on han de definir-se les condicions, en funció de les quals la Generalitat estudiarà si li compensa l'intercanvi.

La clau, informen des del departament de Camarero, està en els càlculs dels costos per a afrontar el servici des de la C. Valenciana. El Consell reclamarà que el finançament del Govern cobrisca eixos gastos. La dirigent valenciana i Saiz tenen un bilateral pendent en la qual podrien aprofundir en l'assumpte.

La gestió centralitzada del subsidi estatal i l'autonòmic, que són compatibles entre si, és la gran reivindicació per la qual fa anys que barallen els col·lectius socials. L'objectiu és poder unificar les dos ajudes i canalitzar-les a través d'una finestreta única que simplificaria els tràmits pels quals han de passar les persones sol·licitants, habitualment sobrepassades per la burocràcia.

L'IMV és gestionat actualment per la Seguretat Social i ha generat nombrosos problemes, especialment pels endarreriments en l'abonament de les ajudes i per la seua complexitat per a calcular les quanties. En canvi, la gestió de l'RVI resulta més senzilla, per ser prestada per servicis municipals.

En l'autonomia, 236.056 persones perceben l'IMV. D'estes, 103.402 són menors. Segons dades del ministeri, el desembre de 2023 hi havia 80.515 expedients, 16.690 més que l'any anterior.

