El pregó de les festes del Port de Sagunt abraça la inclusió

Les festes del Port de Sagunt d'enguany comptaran amb un pregó molt especial, ja que estarà protagonitzat per quatre usuaris del Centre Ocupacional de Socoltie que parlaran en nom dels 45 membres que conformen esta cooperativa. D'esta manera, el Port de Sagunt busca "reflectir el compromís de la comunitat amb la inclusió i la visibilitat de les persones amb diversitat funcional", afirmen des de la Federació de Penyes del Port de Sagunt.

El pregó, que tindrà lloc el divendres 2 d'agost, serà presentat per Adrián, membre de la Federació de Penyes del Port de Sagunt; Yolanda i Sergio, de la penya T'embisto i Jorge, de la penya Peñasco.

Compromís

L'esdeveniment s'emmarca en un esforç més ampli per fer que les festes siguen inclusives i accessibles per a tots. "Estem molt contents que hagen acceptat l'encàrrec, ja que lluitem per unes festes inclusives i per a tothom", comenten des de la federació. "Apostem per donar visibilitat a les associacions i entitats del nostre poble i, especialment, a les persones amb diversitat funcional", afigen des de l'entitat presidida per Manel Rubio.

L'organització també ha destacat el bon acolliment que van rebre en el Centre Ocupacional de Socoltie. "Ens han ensenyat totes les instal·lacions i hem pogut veure tot el treball que fan", conclouen.

