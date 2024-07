El problema del gol continua present

És pretemporada i és només el segon partit, però el València continua mostrant els mateixos símptomes amb els quals va acabar el curs. L'equip lluita, ho intenta i treballa. Això és innegable. Al mateix temps, el futbol és un esport en què el que importa, a més de tot això, és marcar gols. I al quadre valencianista li costa un món per un cúmul de situacions entre les quals destaca l'absència de qualitat o de futbolistes ‘fets’ de tres quarts cap avant. I no és una crítica als jugadors, que en la majoria dels casos són diamants en brut que només necessiten temps, sinó descriure una realitat que convida a pensar que sense fitxatges ofensius el València patirà per a marcar en molts encontres. Arrere, Baraja seguix sense poder comptar amb Yarek i Mosquera, amb Espanya Sub-19 i l'Olímpica, però l'equip es va mostrar sòlid, excepte en l'acció del gol en què Conechny va entrar per a rematar a soles pràcticament.

Amb la pretemporada pràcticament en el seu equador, el València CF mostra que ha de continuar perfilant moltes de les coses que vol Baraja. Per a això no sols bastarà el treball del Pipo, sinó que la direcció esportiva i Peter Lim han de tancar fitxatges per a reforçar la majoria de les línies. En defensa, on el Pipo demana experiència, la realitat és que el tècnic ha aconseguit des de la seua arribada que tots els centrals rendisquen a un nivell superb. Mosquera i Yarek en són dos exemples, però sense ells Tárrega i Córdoba van deixar clar que estan llestos per a ajudar. A més dels defenses, la primera part va deixar a Otorbi com un dels grans protagonistes del primer temps. Vertical, atrevit i amb capacitat, és tot el que necessita l'equip quan es bloqueja. No va arribar a materialitzar cap ocasió, però va deixar detalls fins i tot en el seu joc d'esquena i en la pressió alta. La més clara va ser seua després d'una gran passada de Borja Calvo, que el va deixar pràcticament en un mà a mà amb Sivera, que va detindre el tir.

Rafa Mir, titular davant l'Alabés, va ser un altre dels que ho va intentar, però sense fortuna. Va estar de fet molt prop de fer el primer de la vesprada, però Abqar de l'Alabés va estar molt ràpid per a enviar la pilota a córner després d'un centre tancat de Javi Guerra. La primera part, això sí, no va deixar molt més en un partit marcat de nou per les altes temperatures i el baix ritme de joc. En el segon temps la tònica va ser idèntica. Canvis de posició, com el de Thierry a l'esquerra a cama canviada, l'entrada de Pepelu, Canós i Hugo Duro, entre altres. Malgrat això, l'Alabés, que no havia tret el cap per la porteria valencianista en tota la primera part, va fer bo això de ‘qui perdona ho paga’. Una ocasió aïllada, amb un centre des de l'esquerra i prolongació de Guridi, va acabar amb Conechny fent el 0-1.

Després del punt, el València va tindre encara més protagonisme amb pilota i fins i tot va gaudir de diverses ocasions per a avançar-se en el marcador. La més clara per mitjà d'Hugo González, que després d'una bona passada d'Hugo Duro es va plantar davant de Sivera, però el meta va frenar l'escomesa valencianista. Al final, primera derrota de la pretemporada i es confirmen els 180 minuts sense veure porteria. Com a nota positiva, els Martín Tejón, Otorbi, Hamza i companyia, que van mostrar part del seu repertori als aficionats de la ciutat esportiva de Paterna.

Rafa Mir i Dimitrievski van ser titulars i en el cas del davanter va estar prop de marcar, però no va poder.

