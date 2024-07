Algar de Palància busca donar a conéixer la seua història

Este diumenge 28 de juliol, l'Ajuntament d'Algar de Palància presentarà la seua nova iniciativa per a donar a conéixer "l'origen i l'evolució del municipi". El projecte consistix en una visita guiada que servirà com a punt de trobada cultural. Esta ruta pretén fomentar la cultura i la tradició, permetent la participació de fins a 25 persones per grup en dos torns.

L'alcalde, Amable Mondragón, ha declarat que "conéixer l'origen i l'evolució d'Algar de Palància a través d'un passeig nocturn és una experiència molt enriquidora per a les veïnes i els veïns de la nostra localitat".

L'activitat té una duració aproximada d'una hora i mitja, amb torns programats per a les 19.30 hores i les 22.30 hores, per a aquells que preferisquen l'experiència vespertina o nocturna, respectivament.

El punt de trobada serà la plaça Major d'Algar, des d'on els grups partiran per a un recorregut cultural. Este passeig permetrà als participants descobrir zones històriques i el patrimoni del municipi, proporcionant una experiència educativa i entretinguda.

Mondragón ha estés una invitació a tots els interessats. "Convide totes aquelles persones de la localitat i voltants que tinguen interés en la cultura i la història a reservar la seua plaça per a recórrer els nostres carrers en un agradable passeig nocturn en companyia", ha conclòs.

