Barack i Michelle Obama donen suport a la candidatura de Kamala Harris a la Casa Blanca

L'expresident dels Estats Units Barack Obama i la seua dona, Michelle Obama, van dir este divendres en un vídeo electoral que faran tot el possible per a portar la vicepresidenta i candidata, Kamala Harris, a la Casa Blanca.

En el vídeo de menys d'un minut no es veuen les cares dels Obama, però sí que s'escolta la veu de la parella en una conversa telefònica amb Harris. "Telefonem per a dir que Michelle i jo no podríem estar més orgullosos de fer tot el possible perquè supere esta elecció i arribe al Despatx Oval", se sent dir a l'exmandatari en l'espot.

En menys d'una setmana des de la retirada del president Joe Biden, Harris ha rebut el suport de grans pesos pesants del Partit Demòcrata, com l'expresidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, i tots els governadors demòcrates del país -alguns dels quals sonaven com a possibles candidats-.

No obstant això, tots els ulls estaven posats en Obama, qui, fins al moment, només havia tingut paraules de suport per al treball de Biden i la seua decisió de retirar-se de la carrera presidencial. "'La causa sagrada d'este país és més gran que qualsevol de nosaltres'. Joe Biden s'ha mantingut fidel a estes paraules una vegada i una altra durant tota una vida de servici al poble estatunidenc. Gràcies, president", va escriure el dimecres Obama en X, després que l'actual mandatari donara les seues primeres declaracions per a explicar la seua decisió de posar fi a la seua campanya de reelecció.

Harris ja té assegurat el suport dels delegats necessaris per a fer-se amb la nominació en la Convenció Nacional Demòcrata d'agost i la seua campanya ha batut un rècord de recaptació.

Harris, agraïda

Kamala Harris va agrair el suport rebut de Barack Obama i de la seua esposa Michelle per a aconseguir la candidatura demòcrata en les eleccions presidencials del pròxim mes de novembre. "Significa molt comptar amb el vostre suport, @michelleobama i @barackobama. Posem-nos a treballar", va escriure Harris en un curt missatge en el seu compte de X, en què va reproduir el vídeo de suport que havia rebut prèviament dels Obama.

Després de la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial i en només una setmana, Harris ha aconseguit el suficient suport en el partit per a aconseguir que es confirme la seua candidatura a la presidència dels EUA en les pròximes eleccions pel partit demòcrata. Fins ara els Obama encara no havien fet públic el suport a la candidatura de Harris, un suport molt esperat per la seua influència i ascendència en el partit.

