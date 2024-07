Bèlgica deté 7 sospitosos que preparaven un atemptat gihadista durant els JJOO

La Policia Federal belga va detindre este dijous set sospitosos de preparar un atemptat gihadista en una operació antiterrorista preventiva pels Jocs Olímpics de París, segons van informar els diaris belgues Le Soir i DH Les Sport i la radiotelevisió pública francòfona RTBF.

Les autoritats van intervindre en vespres de la cerimònia inaugural dels JO de París atés que la cita olímpica constituïx un "objectiu potencial", encara que fins ara no hi ha indicis que els sospitosos volgueren atemptar específicament en este esdeveniment, van indicar a eixos mitjans fonts pròximes a la investigació. "Els seus objectius específics encara no s'han determinat", ha apuntat el fiscal.

Les detencions es van produir en el marc d'una operació europea coordinada entre diverses autoritats judicials i d'intel·ligència, van agregar les fonts.

Membres de l'Estat Islàmic

Els sospitosos, originaris la major part d'Àsia Central, es declaraven pertanyents al grup terrorista Estat Islàmic de Khorasan, regió que abasta territori de l'Iran, l'Afganistan, Tadjikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

A instàncies d'un jutjat d'instrucció especialitzat en terrorisme, la policia va fer 14 registres que van tindre lloc en deu localitats belgues, entre elles Anvers, Lieja i Gant.

Les autoritats atribuïxen participació en les activitats d'un grup terrorista i de finançament del terrorisme a tots els detinguts, que passaran a disposició judicial. "El jutge d'instrucció decidirà més endavant si compareixen davant ell i, si és el cas, si són objecte d'una orde de detenció", assegura Le Soir.

