Compromís i PSPV abandonen la comissió de la Capitalitat Verda de València

Compromís i el PSPV han abandonat este dijous la reunió de la Comissió de la Capitalitat Verda Europea després de denunciar "el boicot reiterat" del govern municipal de València als grups de l'oposició, i han demanat que es presenten "documents rigorosos i amb la suficient antelació". El regidor de Compromís Sergi Campillo ha considerat "una falta de respecte" que el govern local, que compartixen el PP i Vox, convoque la comissió de Capital Verda Europea "sense adjuntar cap mena de documentació". "No sols tenim un govern que està desmantellant totes les polítiques que ens van fer ser Capital Verda Europea 2024, és que a més el govern de (María José) Catalá es dedica a boicotejar sistemàticament la labor de fiscalització de l'oposició", ha manifestat.

Sense documentació

Segons l'edil, "totes les comissions es convoquen sense documentació", per la qual cosa en esta ocasió, després de mostrar la seua "enèsima disconformitat", tant el seu grup com el PSPV han decidit alçar-se de la taula i abandonar la sessió, i han reclamat que es convoque de nou la comissió la setmana que ve.

Per part seua, la regidora socialista Elisa Valía ha denunciat que l'alcaldessa "mentix de manera descarada" sobre l'Albufera, i a més, ha afegit, "es burla sistemàticament de la Capital Verda perquè no és capaç ni de presentar un informe solvent sobre les actuacions que està desenrotllant".

"Vox ha arribat tard i el PP ha presentat un informe basat en retalls de premsa i tuits de Catalá com a grans fites"

En estos termes s'ha pronunciat en finalitzar la comissió de seguiment de la Capital Verda, a la qual, segons ha dit, "Vox ha arribat tard i en la qual el PP ha presentat un informe basat en retalls de premsa i tuits de Catalá com a grans fites".

Davant esta "falta de respecte", Valía ha explicat que tant ella com el representant de Compromís han abandonat la comissió "a l'espera d'una nova convocatòria en la qual es presenten documents rigorosos i amb la suficient antelació perquè l'oposició puga estudiar-los". "M'he vist en l'obligació d'alçar-me de la comissió perquè no podem ser còmplices d'esta vergonya en què Catalá pretén convertir la capitalitat verda", ha manifestat, i ha afirmat que "la droperia i la falta de respecte són ja insuportables".

Imatge de l'Albufera de València. / Levante-EMV

Aportacions a l'Albufera

D'altra banda, Valía ha destacat que, en una resposta del Govern municipal, este reconeix que no s'han iniciat les accions legals que van anunciar Catalá i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, contra el Govern d'Espanya per les aportacions hídriques que rep el llac. "Destapem que l'Ajuntament no tenia ferramentes per a mesurar i ara constatem que tot és un muntatge orquestrat pel PP en la seua campanya contra el Govern d'Espanya", ha denunciat.

La regidora ha assenyalat que després d'anunciar fa un mes i mig accions legals, "no s'ha mogut res i el termini del qual disposen és de dos mesos".

Davant esta situació, ha exigit a Catalá i a Mazón "una disculpa pública perquè els valencians i les valencianes tenen dret a saber que el Govern d'Espanya complix amb l'Albufera i María José Catalá té l'obligació de deixar de mentir i embolicar".

