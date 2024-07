El Consell autoritza 23 plantes fotovoltaiques amb 738 MW de potència

El Consell ha autoritzat 23 plantes fotovoltaiques amb capacitat per a subministrar energia a mig milió de llars de la Comunitat Valenciana. Els nous parcs fotovoltaics havien d'estar llestos abans del 25 de juliol, data en què caducaven les autoritzacions prèvies i tots han superat la fita marcada pel Govern per a evitar l'especulació. Els projectes, que estaran connectats com a màxim en un any i mig, tindran una capacitat de generació elèctrica superior a 1.400 gigawatts hora a l'any.

Estos projectes, tal com ha explicat la consellera d'Innovació, Nuria Montes, “comptaven amb uns permisos d'accés i connexió que caducaven el 25 de juliol i estaven embossats en la tramitació administrativa, en un nombre important de casos, des de feia anys. Per això s'ha hagut de fer un gran esforç projecte per projecte per a tirar-los avant”.

La titular d'Indústria ha posat en valor “l'enorme esforç” fet pel personal de la direcció general d'Energia i els servicis territorials per a aconseguir tramitar a temps les autoritzacions de construcció el termini màxim de les quals, establit per la legislació estatal (RDL 23/2020), acabava el 25 de juliol de 2024.

En este sentit, ha subratllat que més de 984 MW de potència elèctrica ha sigut autoritzada en només un any del Consell de Carlos Mazón davant dels 105 MW que el govern del Botànic va posar en marxa en els últims huit anys. En l'actualitat, a la Comunitat Valenciana hi ha (segons dades de REE) un total de 469MW instal·lats en total, als quals se sumaran els que s'acaben d'aprovar.

Per a Nuria Montes, “no s'entén la Comunitat Valenciana sense l'energia solar i estem posant tots els esforços per a agilitar processos que ens permeten aprofitar al màxim esta oportunitat”.

En paraules de Montes, el Decret llei 14/2020, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables aprovat per l'anterior Govern, ha resultat ser “clarament insuficient” i ha generat “retards i barreres injustificades que ens han portat a estar en la cua en energies renovables posant en risc a les empreses promotores d'energies renovables, que han depositat garanties econòmiques en importants sumes i han invertit multitud de recursos”.

“Tenim el recurs i la tecnologia per a poder transformar l'ecosistema valencià, i així liderar la transició energètica”, ha recalcat la consellera, que s'ha referit a l'acabat d'aprovar Decret llei de simplificació com el marc jurídic “necessari i adequat per a aconseguir una transició energètica justa i fiable, garantint la protecció del territori i medi ambient de la mà dels ajuntaments”.

Electricitat renovable per a més de 550.000 llars

Les instal·lacions autoritzades l'últim any tindran una capacitat de generació elèctrica pròxima a 1.970 gigawatts hora (GWh), amb la qual cosa es podrà proveir el consum elèctric de vora 554.000 llars (d'acord amb l'informe de l'IDAE sobre consums del sector residencial d'Espanya), de manera totalment neta i renovable, aprofitant un recurs autòcton i abundant en el nostre territori, com és l'energia solar.

A més, en utilitzar una font totalment respectuosa amb el medi ambient per a la generació elèctrica, evitarà l'emissió a l'atmosfera de 828.000 tones de CO₂, és a dir, l'equivalent a plantar 9,8 milions d'arbres.

La consellera ha posat l'accent en la contribució de la fotovoltaica a “l'economia local, la reindustrialització, la descarbonització de l'economia i la transició energètica”, i ha subratllat les “excel·lents” condicions climàtiques de la Comunitat Valenciana que afavorixen la viabilitat dels projectes fotovoltaics per l'alta radiació solar del territori valencià, la qual cosa permet una major eficiència en la producció energètica, “i la rigorositat de les administracions públiques per a l'autorització d'estos projectes”.

A més, ha recordat que la Comunitat compta amb un important teixit empresarial associat a les energies renovables (fabricadores, enginyeries, etc.) amb “una més que demostrada capacitat de generar riquesa i ocupació de qualitat”.

Les renovables, en la seua opinió, fomenten la independència energètica de la Comunitat, aportant seguretat de subministrament elèctric i preus baixos, la qual cosa millora la competitivitat en el teixit empresarial valencià, “que ha estat patint les conseqüències de crisi dels preus energètics derivada de la guerra d'Ucraïna”.

