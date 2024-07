Mazón apreta amb el fons d'anivellament davant l'"insultant" retard del Govern amb el finançament

El president Carlos Mazón ha situat este divendres com a "irrenunciable" el fons d'anivellament per a la Comunitat Valenciana per a poder compensar el maltractament que patix del sistema de finançament autonòmic, que acumula una dècada caducat i la reforma del qual continua en punt mort. Esta ferramenta, sol·licitada per la comissió mixta Consell-Corts i avalada per tots els experts en la matèria, consistiria en una injecció temporal de fons per part de l'Estat a les autonomies infrafinançades per a elevar els seus ingressos fins a la mitjana fins a consensuar un nou model. Per a la C. Valenciana suposarien uns 1.782 milions d'euros a l'any més durant tota la legislatura.

Segons l'últim informe de Fedea en el qual es torna a evidenciar els greuges sostinguts en el temps del sistema de finançament a la C. Valenciana, el cap del Consell ha tornat a carregar contra la inacció del Govern per a remodelar un mecanisme de repartiment que "condemna" l'autonomia a disposar de menys recursos per a sufragar els servicis públics fonamentals.

Mazón ha considerat "insultant" que l'executiu central seguisca sense posar damunt de la taula una proposta de reforma, per la qual cosa ha reclamat eixe fons extra per a pal·liar momentàniament eixes diferències. La Generalitat assegura a més que esta és l'única via per a aconseguir una reforma del sistema, ja que acostaria les distàncies entre territoris i facilitaria així l'acord polític.

El cap del Consell creu que és "el mínim" que pot reclamar la Comunitat Valenciana després de 22 anys seguits sense rebre recursos del sistema al mateix nivell que la resta del país, amb la finalitat "d'equiparar-se" amb la resta de territoris quant a recursos per a "mantindre" la Sanitat, l'Educació i els servicis socials. "No volem més que ningú, però que ens equiparen fins que arribe el nou sistema és irrenunciable per a nosaltres".

Eixa falta de recursos obliga, segons Mazón, a "fer un sobreesforç que ningú més està fent" per a atendre els valencians. "Cada dia que passa ens costa més donar Sanitat, Educació i servicis socials de qualitat", ha lamentat.

