Morant exigix a Mazón trencar amb Vox en els municipis i derogar la Llei de concòrdia

La líder del PSPV, Diana Morant, ha tornat a reclamar este divendres al president Carlos Mazón que trenque amb Vox i es distancie de les polítiques "ultres" que segons la socialista el cap del Consell manté malgrat l'eixida dels voxistes del Govern valencià. Segons expliquen els socialistes, este moviment és indispensable per a poder explorar acords puntuals. La tesi del PSPV és la mateixa en la qual venen insistint des de la crisi de governs autonòmics: Vox ha trencat amb el PP, però "no al revés".

"Exigim a Mazón, que ha sigut abandonat per Vox i no al revés, que expulse a Vox de la resta d'institucions on va ficar la ultradreta", ha assenyalat la secretària general del PSPV, de visita este divendres a Alacant per a un acte com a ministra. PP i Vox governen junts en 25 ajuntaments de la Comunitat Valenciana i de moment cap municipi ha sentit les rèpliques del terratrémol autonòmic.

Morant ha recordat els cordons sanitaris que s'apliquen en molts països d'Europa a la ultradreta, sense anar més lluny en l'Europarlament, on hi ha hagut un pacte entre PPE, socialdemòcrates, liberals i verds. "És una anomalia que no ocorre a Europa, l'anomalia és el PP d'Espanya i el PP de Mazón", ha insistit per a remarcar que el baró valencià va ser el més ràpid dels populars a pactar amb Vox.

A més "d'expulsar" Vox d'eixos governs municipals, Morant ha demanat al president que també "abandone les polítiques ultres que està aplicant el Consell" i que derogue la Llei de concòrdia "que blanqueja el franquisme". "La va aprovar amb Vox, però ara té l'oportunitat de derogar-la si vol abandonar el full de ruta ultra".

Esta norma va ser l'última aprovada pel Consell encara de coalició i més de dos setmanes després encara no ha sigut publicada pel DOGV. En tot cas, en Presidència resten importància al retard i asseguren que no s'alterarà el text respecte als pactes amb Vox.

Dades d'ocupació

La ministra ha celebrat així mateix les dades d'ocupació conegudes este divendres, les quals ha utilitzat per a criticar de nou a Mazón. Segons ha defés, les xifres nacionals "contrasten" amb el que el cap del Consell "reconeix en el preàmbul de la Llei Simplifica, que diu que la Comunitat Valenciana en l'últim any creix de forma més lenta que la resta. Que l'ocupació creixerà un 1,8 % mentres a Espanya ho farà un 2,2 %".

Segons Morant, és el "resultat d'aplicar polítiques de retallades" en ocupació i indústria i de la "incapacitat" del president "per a executar els seus pressupostos". Davant esta situació, s'ha situat com "l'alternativa" al Consell, posant com a exemple al Govern, que "amb polítiques expansives" està "generant ocupació, seguretat i certeses".

