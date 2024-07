Augmenta el trànsit de cotxes a Colón, baixa el de bicicletes

La regidora socialista María Pérez ha denunciat que el trànsit en el centre de València s'ha incrementat tots els mesos des que María José Catalá va arribar a l'Ajuntament de València. Així ho confirmen, una vegada més, les dades d'intensitat de circulació del carrer Colón del mes de juny registrades pel mateix consistori. Amb este nou augment de trànsit, ja s'han registrat més de 12 mesos de pujades que, a més, s'ha intensificat exponencialment des que Catalá va obrir un nou carril per als cotxes a costa d'eliminar un dels carrils de l'EMT. “Un altre mes les dades tornen a demostrar com les polítiques de mobilitat de la senyora Catalá estan tenint un efecte negatiu sobre la mobilitat sostenible de la nostra ciutat amb dos conseqüències evidents: la primera, un increment del trànsit privat, i la segona, una reducció de l'ús dels vehicles més sostenibles com ara la bicicleta o els patinets”, ha manifestat.

María Pérez, regidora socialista a l'Ajuntament de València. / Levante-EMV

El carrer Colón per trams

La responsable socialista ha explicat que al carrer Colón, en comparació amb els mesuraments fets el juny de 2023, el primer tram registra un increment de vehicles privats del 83 %. “Estes xifres representen que més de 3.800 vehicles al dia passen pel primer tram del carrer Colón que connecta amb Porta de la Mar i que Catalá va obrir al trànsit quan va arribar a l'Ajuntament”, ha afirmat Pérez.

En el segon tram, mentrestant, l'augment ha sigut d'un 14 % en comparació amb el mes de juny de 2023 després dels descensos continus que es van registrar amb l'anterior govern progressista.

Vehicles de mobilitat personal

Estes dades de pujades del trànsit privat en el centre de la ciutat estan acompanyades, una altra vegada, d'un descens en l'ús de vehicles de mobilitat sostenible com ara les bicicletes i els patinets. “Este increment del trànsit en el centre està produint-se de manera paral·lela i complementària a la reducció gradual de l'ús dels carrils bici. El mes de juny, sempre en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, ha tornat a caure al voltant d'un 5 % al carrer Colón”, ha apuntat.

Tot això, ha assenyalat Pérez, respon al fet que “les polítiques de mobilitat de la senyora Catalá d'obertura al trànsit i de criminalització de l'ús dels vehicles més sostenibles es traduïxen en unes molt males dades per a la ciutat i en una molt mala notícia per a la contaminació i per a la mobilitat sostenible de València”, ha finalitzat.

