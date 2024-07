Picassent ha patit este cap de setmana la crema d'alguns dels seus contenidors, els últims al carrer Nou. Així ho denunciava el consistori a través de les seues xarxes socials, on alhora demanava ajuda veïnal per a intentar localitzar i identificar l'autor. "Per segona nit esta setmana algun indesitjable s'ha dedicat a cremar contenidors al poble, destrossant el que és de tots i posant en perill el veïnat de la zona", assenyalen.

Crema de contenidors a Picassent. / A.P.

Segons fonts municipals, la policia està treballant per a identificar l'autor, i faciliten un número de telèfon, el 961235050, per a registrar qualsevol dada que puga ajudar a la localització.

Crema de contenidors a Picassent. / A.P.

L'alcaldessa demana col·laboració

L'alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, també ha recriminat públicament estos actes vandàlics i demana col·laboració ciutadana per a evitar que es repetisquen estos fets. "Des de La Policia Local s'estan investigant els fets i fem una crida a la responsabilitat i al civisme.També vull demanar a tota la ciutadania que avisen i denuncien qualsevol activitat sospitosa".

Suscríbete para seguir leyendo