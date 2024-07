El Govern autoritza la construcció de quasi 300 parcs renovables per valor de 17.000 milions d'euros

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha donat llum verda a la construcció del 88 % dels projectes d'energies renovables que havien rebut autorització ambiental i la llicència dels quals caducava el 25 de juliol. En total, 283 projectes han aconseguit el permís del departament que dirigix la vicepresidenta Teresa Ribera per a poder executar la instal·lació de plaques solars i aerogeneradors amb una inversió estimada de 17.000 milions d'euros.

Es tracta de parcs solars i eòlics que van obtindre l'accés a la xarxa amb la regulació de juliol de 2018 i que, en cas que se supere eixa data, perdien eixe dret. En qualsevol cas, esta resolució és només una part de la fotografia, ja que l'executiu central és l'encarregat de tramitar els projectes de major grandària (més de 50 MW), mentres que els de menor magnitud (menys de 50 MW) són competència de les comunitats autònomes. Es calcula que la mitat de projectes corresponen a cada una de les dos administracions, segons les principals associacions del sector.

Red Eléctrica, com a operador del sistema elèctric nacional, es troba en període d'"anàlisi" del conjunt de la informació, que podrà ser coneguda "en els pròxims dies", segons fonts de l'empresa semipública. Els projectes aprovats pel Ministeri sumen una potència conjunta de 28.123 megavats (MW), dels quals 2.680 MW (43 plantes) són eòlics i 24.870 MW (239) són fotovoltaics. A més, s'inclou una central hidroelèctrica de bombament d'uns 573 MW, segons ha informat el Ministeri en un comunicat.

El Govern va fixar el juny de 2020 una sèrie de terminis temporals per a complir cada un dels tràmits necessaris per a posar en marxa un parc renovable (sol·licitud d'autorització administrativa, impacte ambiental, autorització prèvia, construcció i explotació definitiva) amb l'objectiu d'evitar l'especulació en arraconar aquells promotors sense un projecte ferm.

La qüestió és que si els promotors no complixen els terminis, el permís d'accés a la xarxa elèctrica caduca de manera automàtica (el que implica tornar a començar de zero els tràmits i deixar el punt de connexió lliure per a un altre projecte) i els propietaris perden els avals depositats a l'inici del procés. Tot el període hauria de durar un total de cinc anys, encara que el desembre de l'any passat el Govern va estendre eixe termini a tres anys més (fins a juliol de 2028) pel fet que l'al·luvió de sol·licituds va sobrepassar les capacitats de l'administració pública de fer-hi front.

Segons el Govern, la construcció d'estos quasi tres centenars d'instal·lacions requerirà una inversió total superior als 17.000 milions i generarà uns 300.000 llocs de treball –més de 41.000 ocupacions associades a l'eòlica i més de 260.000 ocupacions a la fotovoltaica–, "amb especial incidència en àrees rurals". I amb estes es farà un pas més en el compliment dels objectius del Pla nacional integrat d'energia i clima (PNIEC), l'esborrany d'actualització del qual 2023-2030 planteja triplicar la potència fotovoltaica instal·lada en l'actualitat, fins a superar els 76 GW, i duplicar l'eòlica fins a superar els 62 GW, per a cobrir un 81 % de l'electricitat amb energia neta al final de la dècada.

