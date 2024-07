L'aigua dessalada per a ús urbà es quadruplica en dos anys

En un context de sequera i d'escassetat d'aigua, la Comunitat Valenciana és l'autonomia on més creix ús d'aigua dessalada de la mar per a subministrament urbà. Així ho constata l'estadística sobre el subministrament i sanejament de l'aigua a Espanya que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb dades de 2022 i que constata que en territori valencià s'ha quadruplicat la captació d'aigua dessalada amb destinació a les xarxes públiques de proveïment urbà en passar d'11,5 a 45,1 hectòmetres cúbics (hm³) anuals en dos anys.

Este augment de la dessalació en 33,6 hm³ en dos anys fa que ja s'extraga de la mar més d'una sexta part (el 16 %) del volum captat per les companyies i els ens públics subministradors d'aigua en territori valencià amb la finalitat de proveir el subministrament de llars, empreses i ajuntaments.

Aigua dessalada a la planta de Mutxamel amb destinació a consum urbà. / José Navarro

La segona després de Canàries

L'enquesta de l'INE mostra que de les cinc autonomies que recorren a la dessalació per al subministrament urbà, la Comunitat Valenciana és la segona que més volum d'aigua dessalada utilitza després de Canàries, on a causa de la seua insularitat s'extrauen cada any de la mar un total de 220,8 hm³.

En el conjunt d'Espanya les empreses i els ens públics subministradors d'aigua van captar durant 2022 per a ús urbà un total de 3.405,2 hm³. Unes dos terceres parts (el 66,4 %) procedien d'aigües superficials, 2.260 hm³. Quasi una quarta part (el 24,3 %), 892,8 hm³, va tindre el seu origen en aigües subterrànies i menys d'una desena part (el 9,3 %) va ser fruit la dessalació, 316,5 hm³.

A la Comunitat Valenciana, no obstant això, dels 283,5 hm³ que es van captar, més d'una sexta part va ser aigua dessalada, mentres que la resta procedia d'aigües superficials (el 43,1 %) o subterrànies (41 %), amb 122,2 i 116,2 hm³ respectivament.

Cinc autonomies dessalen

La dessalació té una major importància en el subministrament urbà en les dos autonomies insulars. Està en l'origen de més de 9 de cada 10 (el 94 %) dels hectòmetres d'aigua captats a Canàries amb destinació a les xarxes públiques de proveïment, 220,8 d'un total de 235,4 hm³. A Illes Balears, és dessalada al voltant d'una quinta part (el 19,4 %) de l'aigua per a subministrament urbà, 13,9 de 71,6 hm³.

En les autonomies peninsulars, només Múrcia recorre més a la dessalació que la C. Valenciana, perquè està darrere de l'origen de quasi una tercera part (el 32 %) de l'aigua captada per a les xarxes públiques de proveïment, 5,4 d'un total de 16,9 hm³. La quinta autonomia que en 2022 va destinar aigua dessalada al subministrament urbà va ser Andalusia, on a penes un 4 % (17,8 de 457,5 hm³) provenia de la mar.

