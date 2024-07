Prevenció d'Incendis torna de nou a Medi Ambient

L'eixida de Vox del govern valencià va obligar a remodelar el Consell, amb una nova redistribució de conselleries i també de competències. Una de les derivades més evidents és el retorn de la Direcció General de Prevenció d'Incendis a la Conselleria de Medi Ambient, després d'un any lligada a l'extinció sota el paraigua de Justícia i Interior. Es recupera el ‘modus operandi’ que ja funcionava en l'etapa del Botànic, deslligant-la d'Emergències i situant-la ara en la Direcció General de Medi Natural.

Des del departament que ara dirigix el conseller Vicente Martínez Mus s'explica que la major part dels treballs que s'executen per a prevenció d'incendis es fan en zones forestals, que es duen a terme des de la parcel·la que dirigix Raúl Mèrida. «Estes dos àrees estan íntimament unides, d'ací ve que per a aconseguir una major coordinació s'unifiquen», assenyalen. En les dos legislatures anteriors, Prevenció va estar integrada en Transició Ecològica i Emergència Climàtica, però amb l'entrada del nou executiu valencià va recaure en la cartera de la llavors consellera Elisa Núñez (Vox).

La conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori incidix també en el fet que les funcions dels agents mediambientals s'executen des d'un mateix departament. «D'esta manera s'agiliten els treballs de neteja forestal i es coordinen molt millor totes les tasques que es duen a terme», raonen. El fet que Prevenció d'Incendis recaiguera en la finestreta de Justícia i Interior va suscitar no poques crítiques dels col·lectius ambientalistes en el seu moment, per entendre que es desatenia la part de gestió forestal.

Encara que el traspàs de funcions d'una conselleria a una altra encara no s'ha materialitzat de manera oficial - el Reglament orgànic funcional encara no està publicat- el canvi s'ha fet amb caràcter general ja. Així, des de la Direcció General de Raúl Mérida s'explica que les ajudes per a labors forestals, com ara aclarides o similars, es mantenen igual.

Cada vegada més superfície

L'àmplia superfície arbrada de la Comunitat Valenciana, amb més d'1,4 milions d'hectàrees de nord a sud, complica tant les labors de prevenció com les d'extinció una vegada originat un foc. Les àrees carregades de combustible forestal han augmentat en 100.000 hectàrees en només set anys, en el període entre 2013 i 2020. Malgrat els incendis de l'última dècada, alguns d'ells d'especial virulència i gran magnitud, la biomassa continua incrementant-se.

Com publicava Levante-EMV en la seua edició del diumenge, enguany s'han duplicat els incendis intencionats respecte a 2023. La majoria són xicotets conats, com els d'ahir a Manises i a la Pobla, ràpidament sufocats. Este tipus de microincendis s'han quintuplicat en l'últim lustre segons les estadístiques de la Generalitat. Enguany s'han calcinat 1.100 hectàrees, 543 d'elles en el desastre ocorregut entre els termes municipals de Tàrbena i Parcent, en ple paradís del Coll de Rates, a la Marina.

